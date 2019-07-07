Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину

Модерновый популизм – новая форма популизма и она уже добирается до нас. Были популисты, а стали адепты новой монетарной теории. Красиво, чего уж.

В экономике есть свои гомеопаты. И вот теперь эти спасители от экономики нашли себе новые сахарные шарики. Новая монетарная теория, с гордым лицом заявляют они на телеэфирах.

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Судя по всему, после этого все зрители должны понять, что говорящий несет в себе всю мудрость экономической мысли, собранную от Адама Смита до Стиглица, и внимать им как новым сенсеям, беспрекословно и не критично.

Ведь он знает три волшебных слова – "Новая монетарная теория". И это пусть к процветанию. И если раньше они были дремучими популистами, которых надо гонять веником, то теперь просто новаторы и адепты свежих веяний.



Новою теорию придумали в Америке

Вообще, конечно, новую монетарную теорию должны были придумать в Украине. Сформулировать постулаты, которые так близки украинскому избирателю и экономической школе крепких хозяйственников. Но не успели. Не формализировали. И теперь лишь вынуждены повторять вслед за американцами.

Но что повторять? Итак, новые гуру от экономики решили, что печатать деньги можно безгранично, ведь инфляции все равно нет. И тогда можно просто взять и напечатать много денег и потратить на науку. Потом на образование. Потом еще на что то полезное.

Несет это доброе и вечное в свет мисс Кортез, новый конгрессмен от демократической партии. Еще в прошлом году она была барменом, а теперь сидит в Конгрессе. И хочет сразу спасти мир. Ей всего 29 лет, но мудрости хватает на всех. И поклонников. И в увлеченном левыми идеями социуме ее мысли необычайно популярны.

Тем более, базируются они на том факте, что вот уже почти 10 лет американцы активно печатают деньги и пока, действительно, инфляцию разогнать не удалось. И основывая на этом богатом опыте (а ведь Кортез всего 29, а значит всю ее сознательную жизнь было только это, эмиссия), предлагается ускорить и масштабировать этот процесс.

США повезло, что они печатают доллары. Потому что когда подобную новую монетарную теорию пробовали внедрить в Зимбабве или Венесуэле, то получилось не очень. Прямо скажем, беда получилась.

Но когда ты печатаешь мировую резервную валюту, то у тебя есть запас прочности и запас времени. И люди, испытывающие дефицит знаний, но обладающие большой энергией, способны решить, что так будет всегда. И конечно же эта идея будет очень популярной. Ну кто откажется за раз поднять зарплату учителям до 4 тысяч долларов. Никто. Прекрасная ведь идея.



США имеет запас прочности и запас времени

И только скучные экономисты против. Когда в США на тему новой монетарной теории опросили 100 экономистов, то 25 из них сказали, что это плохая идея. А 75 – что это очень плохая идея.

Но фриков и гомеопатов, противников прививок и сторонников плоской Земли, такие скучные вещи, как мейнстрим наука никогда не останавливали. Ведь это признак теории заговора. И они продолжают нести доброе и вечное по всему миру. Беда с новой монетарной теорией и гомеопатами от медицины в том, что гомеопатия бесполезна, но и безвредна. А вот такие эксперименты с экономикой чреваты.

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И если в Украине дать волю адептам этой теории, то они завтра заберут независимость Национального Банка, послезавтра напечатают миллиарды миллиардов, а в понедельник будут рассказывать, что это спекулянты обвалили курс гривны.

И все это будут делать с очень умным лицом.