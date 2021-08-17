Цього разу там видно частину ніг й нібито людину, яка сидить біля дверей на підлозі. Чергове відео оприлюднив 17 серпня телеграм-канал.
До теми Мер Кривого Рогу перед смертю позичив гроші в криміналітету, – ЗМІ
Відео моменту можливого пострілу з'явилось з невідомих джерел
На відео з камер спостереження нібито з дому Павлова видно чиїсь ноги. У телеграм-каналі відео підписали: "мер Кривого Рогу Павлов, останні хвилини життя".
На кадрах зліва можна помітити ніби ноги – таке враження, що людина сидить на підлозі за дверима, простягнувши їх. Проте непомітно обличчя чи статури особи – тільки частину ніг, які небагато виступають у будинок через дверний проріз.
Спочатку вони фактично не рухаються, однак починають ворушитись орієнтовно з середини відео. Згодом характерно смикаються – це триває всього кілька секунд. Ймовірно, це і ввжають моментом пострілу. Далі –ноги припиняють рух.
У мережі опублікували відео з моменту ймовірного пострілу: дивіться відео
Попереднє відео також з'явилось у мережі з невідомих джерел. На ньому видно чоловіка, який ходить з рушницею в руках. Він також тримає телефон і нервово ходить зі сторони в сторону. Опісля підходить до вікна і ніби сідає навпочіпки.
На другому відео камера спостереження спрямована на двір, проте самого чоловіка не видно. На ґанку, де за попередньою інформацією, знайшли Павлова, лежить кіт. Він раптово здригається і тікає від будинку.
Коротко про загибель мера Кривого Рогу
- 15 серпня мера Кривого Рогу знайшли мертвим на веранді його будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині.
- Політик був представником ОПЗЖ. Відразу ж соратники по партії заявили, що Павлова вбили.
- Поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство. Слідство розглядає три версії – самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.
- Володимир Зеленський заявив, що триматиме цю справу на особистому контролі.
- За даними джерел у МВС, Костянтина Павлова могли вбити через борги. Мер Кривого Рогу нібито позичив гроші у криміналітету, але не зміг їх повернути.