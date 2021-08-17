Нове відео з дому загиблого мера Кривого Рогу: момент можливого пострілу

Костянтина Павлова знайшли застреленим у себе вдома 15 серпня – у МВС заявили про три версії його загибелі. У мережі опублікували відео з дому мера, на якому нібито відображено момент пострілу.

Цього разу там видно частину ніг й нібито людину, яка сидить біля дверей на підлозі. Чергове відео оприлюднив 17 серпня телеграм-канал.

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Відео моменту можливого пострілу з'явилось з невідомих джерел

На відео з камер спостереження нібито з дому Павлова видно чиїсь ноги. У телеграм-каналі відео підписали: "мер Кривого Рогу Павлов, останні хвилини життя".

На кадрах зліва можна помітити ніби ноги – таке враження, що людина сидить на підлозі за дверима, простягнувши їх. Проте непомітно обличчя чи статури особи – тільки частину ніг, які небагато виступають у будинок через дверний проріз.

Спочатку вони фактично не рухаються, однак починають ворушитись орієнтовно з середини відео. Згодом характерно смикаються – це триває всього кілька секунд. Ймовірно, це і ввжають моментом пострілу. Далі –ноги припиняють рух.

У мережі опублікували відео з моменту ймовірного пострілу: дивіться відео

Попереднє відео також з'явилось у мережі з невідомих джерел. На ньому видно чоловіка, який ходить з рушницею в руках. Він також тримає телефон і нервово ходить зі сторони в сторону. Опісля підходить до вікна і ніби сідає навпочіпки.

На другому відео камера спостереження спрямована на двір, проте самого чоловіка не видно. На ґанку, де за попередньою інформацією, знайшли Павлова, лежить кіт. Він раптово здригається і тікає від будинку.

Коротко про загибель мера Кривого Рогу