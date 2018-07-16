Нове фото усміхненого принца Луї зачарувало мережу

Після серії оприлюднених світлин з хрестин третьої дитини герцогів Кембриджських принца Луї, Кенсингтонський палац додав ще одне фото, яке вразило своєю щирістю та безпосередністю усіх прихильників королівської сім’ї.

Так, на Instagram-сторінці прес-служба герцогів опублікувала ще одне фото, на якому щаслива матір Кейт Міддлтон тримає на руках свого вже охрещеного сина принца Луї та не може натішитись його емоціям. А все тому, що 2-місячний хлопчик, який на перших фото з церемонії хрещення умиротворено спав, тепер показав весь свій характер.

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Принц Луї зачарував всіх фанатів та королівську сім’ю чарівною та щирою усмішкою. Можливо, його так розвеселили рідні, а втім, знімок фотографа Метта Холіоука заслуговує найвищих оцінок.

"Герцог і герцогиня Кембриджські випустили додаткову фотографію після хрещення принца Луї. Герцог і герцогиня сподіваються, що всі насолоджуються цією прекрасною фотографією принца Луї так само, як і вони", – йдеться в дописі до фото.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 16 Лип 2018 р. о 2:00 PDT

На фотографії принц Луї одягнений в копії мереживної хрестильної сорочки, зшитою для хрещення старшої дочки королеви Вікторії у 1841 році. Хлопчика хрестили у ній, як і старших дітей Вільяма і Кейт, – принца Джорджа і принцесу Шарлотту. Перші офіційні фото з хрестин принца Луї були оприлюднені сьогодні вночі, 16 липня.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Нагадаємо, що 23 квітня Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками. Уже за кілька годин після пологів, які відбулись в лікарні Святої Марії, королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом. За королівськими традиціями, хрещення принца відбулось за 2 місяці після появи на світ. Розкішна церемонія пройшла 9 липня в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні.