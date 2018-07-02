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Нове фото Xiaomi Mi MIX 3 показує цікавий дизайн смартфона

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Новий знімок Xiaomi Mi MIX 3
Новий знімок Xiaomi Mi MIX 3 / androidinsider.ru

В мережі оприлюднили нове інсайдерське фото майбутньої новинки від Xiaomi – смартфону Mi MIX 3. Знімок показує цікаве дизайнерське рішення – фронтальна камера, яка висувається.

Про це пише видання prostotech.com.

Схоже дизайнерське рішення було виконане у смартфоні Vivo NEX. Це дає змогу максимально зменшити рамки пристрою, при цьому не додаючи вгорі смартфону виріз.

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Xiaomi Mi MIX 3

Так може виглядати Xiaomi Mi MIX 3

Окрім того, це висувне віконечко включає і світлодіодний спалах. Завдяки цьому смартфон отримав дуже тонкі рамки. Навіть нижня рамка здається такою ж тонкою, як і інші.

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 може отримати камеру, що висувається

Як свідчить фото, сканер відбитків пальців відсутній на задній панелі, тож ймовірно Xiaomi може оснастити новий смартфон технологією сенсорного сканера відбитків пальців або ж доповнять його 3D-технологією розпізнавання особи.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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