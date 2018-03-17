Нове гучне звільнення у США: заступника глави ФБР звільнили за лічені дні до пенсії

Міністерство юстиції США звільнило заступника очільника ФБР Ендрю Маккейба напередодні його 50-річчя і виходу на пенсію.

16 березня генпрокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс віддав розпорядження звільнити Ендрю Маккейба із посади заступника директора Федерального бюро розслідувань.

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Про відставку заступника директора ФБР стало відомо ще наприкінці січня, але тоді передбачалося, що йому продовжать виплачувати зарплату, поки він не піде на пенсію.

Сам Маккейб назвав своє звільнення частиною "війни" адміністрації Трампа проти ФБР.

На мене вказали і так обійшлися зі мною через мою роль, мої дії і події, свідком яких я був після звільнення Джеймса Комі,

– заявив Маккейб.

У ФБР він пропрацював понад 20 років. 5 травня виповниться 50 років і тоді він мав би офіційно вийти на пенсію.

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На початку травня 2017-го Ендрю Маккейб став тимчасово виконуючим обов’язків глави ФБР після звільнення з цієї посади Джеймса Комі. Він зокрема займався розслідуванням можливих зв'язків між виборчим штабом Дональда Трампа і Росією та втручання Кремля у президентські вибори у США.

13 березня Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона із посади державного секретаря США і призначив замість на цей пост главу ЦРУ Майка Помпео.