Нове розширення Firefox заважатиме Facebook шпигувати за користувачами

У Firefox з’явилось нове розширення Facebook Container, яке має ізолювати ідентифікаційні дані користувача Facebook від інших відвідуваних сайтів.

Про це пише The Next Web.

Тож після установки Firefox буде відкривати сайт Facebook на спеціальній вкладці-контейнері, попередньо видаливши cookie-файли.

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Тепер Facebook не зможе сказати, який сайт з новинами вам подобається тільки тому, що ви натиснули на посилання або відкрили новинний сайт; якщо сайт використовує файли cookie і у вас не встановлено розширення, Facebook зможе створити профіль про вас, який включає в себе дані про те, яким новинним сайтам ви віддаєте перевагу. Нове розширення видалить cookie-файли Facebook.

При цьому сам Facebookі посилання "Поділитися" на інших сайтах будуть відкриватися у вкладці, поміченій блакитним кольором.

Що стосується сайтів, для яких потрібен обліковий запис Facebook для реєстрації або входу в систему, то з у цими сайтами може виникнути проблема. Це також стосується і коментарів під Facebook-аккаунтом на сторонніх сайтах.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.