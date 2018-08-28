Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень

Нове табло, що показуватиме час до прибуття потяга у метрополітені, коштуватиме від 11 до 140 мільйонів гривень.

Громадський транспорт час від часу, приблизно раз на квартал, потрапляє у новиннєві топи. Як от недавно через подорожчання проїзду до 8 гривень. Потім, коли хайпова хвиля вщухає, громадський транспорт просто їздить, ми просто їздимо у ньому, а щоб підтримати розмову лишаються погодні та політичні теми.

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Але не цього разу. Не встиг проїзд у метро подорожчати, як з'явилася свіжа інформація про можливе нововведення. Ні, не ліфти на старих станціях. І навіть не інтерактивні мапи у вагонах. А табло.

Табло — це завжди важливо. На табло зазвичай вкрай необхідна інформація, яка стосується всіх: важливі оголошення або застереження. На табло в аеропортах ми стежимо за початком реєстрації на рейс, на вокзальних табло за подачею потягів на перони. А в метро табло нам показує котра година і скільки часу пройшло з відправлення останнього поїзда. А от табла, яке показує, скільки часу лишилося до прибуття наступного поїзда, у нас нема. Саме його і хочуть встановити у київській підземці. Ви ж не проти?

Це додасть одночасно комфорт і драйв: точне прибуття секунда в секунду розслабить, а сам відлік дозволить чекати поїзда з азартом. 30 секунд. 20 секунд. 10, 9,8... І за одну секунду, уявивши, що перерізаєте дріт на бомбі, стати притул до обмежувальної лінії у позі низького старту. Які там стріт-рейсинги, ось справжній адреналін!

То скільки може коштувати таке табло, яке працюватиме за принципом електронного годинника? Жодних кольорових інтерфейсів не передбачається. Телефонувати по ньому теж не вдасться. Навіть крокомір не вбудують. А ціна за метрополітеновий таймер коливається від 11 до 140 мільйонів гривень. Це підрахунки депутатів від "Свободи", оскільки проект ще тільки внесений на розгляд до Київради.

У мене два питання. Перше: скільки людей проїхалося в метро з моменту підвищення ціни за проїзд, якщо вже є, ще й є вільні, такі кошти. І друге: що?!

Навіть якщо в метро будуть чекати поїзда лише абсолютні гуманітарії, можна здогадатися, що якщо поїзда давно нема, то він от-от приїде. Ось яскравий коментар в тему, який залишили під новиною про табло: "Що дає пасажирам знання, що поїзд прибуде через 40 секунд? Або через 5 хвилин? Це підвищить рівень комфорту? Це знизить собівартість перевезень?" І правда, якщо у пасажирів немає часу та натхнення на фантазії про дроти та бомби, інформація про секунди до прибуття потягу потрібна як рибці парасолька.

Хоча... У листопаді минулого року 2064 людини підписалось під петицією про заміну таймера: "В Київському метрополітені відображати на табло час, який залишився до прибуття наступного потягу, а не час, який пройшов після відправлення останнього потягу". Це недостатня кількість, тому петицію у Київраді розглядати не мали.

Виходить, що розглянули. Бо табло — це важливо. Особливо за таке бабло.

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