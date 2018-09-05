Нове військове вітання "Слава Україні": Комітет Ради підтримав зміни

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 5 вересня рекомендував підтримати законопроект про зміну офіційного вітання у Збройних силах України на "Слава Україні". Рішення було прийняте одноголосно.

Про це повідомляє УНН. Читайте також: "Слава Україні": звідки походить патріотичне гасло Проектом закону пропонують внести зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Стройового статуту Збройних сил України щодо встановлення нового військового вітання "Слава Україні” — “Героям слава”, а також впорядкування ритуалу підняття Державного прапора України. Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що Президент України Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який змінить офіційне вітання у Збройних силах України з вітання радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".



24 серпня вітання вперше прозвучало на параді в честь Дня незалежності у Києві.