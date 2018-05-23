Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр

В занедбаному кінотеатрі "Братислава" на Оболоні на вимогу киян облаштують кінозал українського кіно, мультифункціональний зал-трансформер та навіть відкритий літній кінотеатр на даху.

Здоровий глузд взяв гору, так як раніше в КМДА хотіли перетворити цей кінотеатр на офісний центр.

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Кінотеатр чи ІТ-офіс?

Ці всі події розпочалися минулого року, коли ми дізналися, що з комунального кінотеатру "Братислава" на Оболоні хочуть зробити офісне приміщення. Але ж в цьому районі столиці немає ніякого іншого комунального кінотеатру, ні театру взагалі, ні великого приміщення для проведення масових заходів, які б вміщували 500-700 осіб під одним дахом. Чому ж єдиний об’єкт, який би міг вмістити в собі все культурно-громадське життя Оболоні, хтось захотів віддати під офіс?

Ми звернули увагу на цю новину і розпочали пошук шляхів щодо вирішення проблеми. Саме тому ми вирішили зайнятися цим питанням, стратегічно окресливши цю справу як "створення культурно-громадського центру".

Кінотеатр "Братислава" ми ледь не втратили після того, як Департамент комунальної власності КМДА ініціював проект рішення про безплатну передачу громадській організації "Київ ІТ Кластер" приміщень кінотеатру "Братислава". Це хотіли зробити на невизначений термін і з дозволом здійснювати в його приміщеннях будь-які роботи. Рішення про безоплатну передачу навіть підтримали члени комісії Київради з питань власності.

Саме на цьому етапі ми дізналися про такий задум і одразу почали діяти. Спершу я, як депутат Київради, ініціював широку нараду за участю заступника міського голови, під час якої підкреслив, що людей такий розвиток подій не влаштовує. Громада була не згодна з рішенням про передачу такого великого приміщення під офіси.

Натомість люди мріяли про перетворення занедбаного кінотеатру, який не функціонує вже багато років, на сучасний культурно-громадський простір. Відтак, ми домовилися про те, що питання "Братислави" винесуть на публічне загальноміське громадське обговорення, де розглянуть перспективи використання цього об’єкту. Восени минулого року ми організували масштабний збір підписів, підготували ескізний проект і концепцію реконструкції кінотеатру.

У свою чергу вже зазначена організація, що планувала створити в "Братиславі" ІТ-хаб, підготувала презентацію свого бачення щодо майбутнього приміщення. Айтішники запропонували "розчленувати" найбільший зал кінотеатру (розрахований на 700 місць) на маленькі офіси.

Логічно, що така пропозиція не знайшла підтримки серед сотень учасників громадських слухань, і 95% із них проголосували за перетворення "Братислави" на культурно-громадський центр, а не офіс. Результати слухань ми юридично оформили і передали на розгляд міському голові, який згідно законодавства міг врахувати, відхилити або частково врахувати пропозиції. Вочевидь, з огляду на одностайність громади, очільник міста повністю підтримав киян і офіційно схвалив нашу ініціативу.

Якраз у той час формувався бюджет на 2018 рік, і ми змогли домогтися виділення коштів на розробку проекту ремонту майбутнього культурно-громадського центру. Після чого ми не один місяць працювали над концепцією майбутнього центру, розписали його технічне обґрунтування і, зрештою, за допомогою Prozorro було проведено конкурс на проектнi роботи. Зокрема, комунальне підприємство "Київкінофільм" провело тендер на проект, вартістю 747 тисяч гривень. Очікується, що переможець тендеру здійснить проект ремонту до 1 серпня 2018 року.

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Якою буде нова "Братислава"?

Планується, що центр об’єднає не лише жителів Оболоні, а й всіх киян. Там діятимуть секції та гуртки для дітей (навіть танцювальний зал!), а також проводитимуться концерти і кінопокази. Іноді для проведення культурно-мистецьких заходів зали здаватимуть в оренду, аби приміщення не було для міста збитковим. Попередньо ми хочемо розділити "Братиславу" на декілька умовних зон:

Кінозал українського кіно. Очікується, що в нинішній кінозал в "Братиславі" додадуть сцену, аби організовувати не лише кінопокази, а й зустрічі з вітчизняними режисерами, акторами, сценаристами тощо. Цей зал використовуватимуть і для інших цілей: проведення семінарів, тренінгів та інших зустрічей. Мультифункціональний зал-трансформер. Цей великий зал використовуватимуть для різного роду заходів, включно з концертами. Для прикладу, там можна буде проводити звітні виступи дитячих творчих колективів, які функціонуватимуть при культурно-громадському центрі у формі гуртків. Зона вестибюлю. Цей зал використовуватиметься для виставок образотворчого мистецтва. Очікується, що вони там відбуватимуться постійно. Відкритий літній кінотеатр на даху. Кінотеатр на свіжому повітрі став би "родзинкою" оновленої "Братислави".

Тягар фінансування впаде не лише на плечі міста

Мене питають, чи маю я бачення щодо фінансування майбутньої реконструкції і де братимуть гроші на оновлення приміщення. Логічно, що якщо громада хоче бачити на цьому місці саме комунальний культурний центр, то фінансування має йти з міста. Адже якщо в цій історії з’являться приватні інвестори, центр перетвориться на звичайний приватний розважальний центр. Тобто, ми не отримаємо того результату, який нині перед собою ставимо. Тим не менш, ми маємо ідеї щодо залучення грантових коштів на реалізацію проекту.

Думаю, що після того, як буде готовий проект ремонту приміщення, ми спробуємо вирішити це питання і тягар фінансування впаде не лише на плечі міста (адже така сучасна реконструкція коштує солідних грошей). А щодо часу – це з’ясується пізніше. Втім уже цього року під час розподілу бюджету, можна буде підняти перед депутатами питання щодо фінансування проекту.

Це дуже класна історія, яка може стати прецедентом як для столиці, так і для усієї країни в цілому. У нас може з’явитися великий універсальний міський культурно-громадський центр, який об’єднає багато людей.

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