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Нове життя для iPhone 3GS: в Кореї смартфони продаватимуть за дуже привабливою ціною

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Порівняння iPhone X з iPhone 3GS
Порівняння iPhone X з iPhone 3GS / Фото з вільних джерел

Корейський мобільний оператор SK Telink виявив у себе на складі не розпродану партію iPhone 3GS. Компанія має намір запустити їх у вільний продаж за дуже привабливою ціною.

Про це повідомляє Etnews.

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Запаковані і ніким не використані iPhone 3GS пролежали на складі SK Telink 9 років. Пристрої повністю в робочому стані, але оператор все ж має намір перевірити їх ще раз , аби переконатися в працездатності і справності всіх примірників. Потім вони надійдуть у вільний продаж без контракту за ціною близько 1053 гривень.

Варто зазначити, що iPhone 3GS оснащений 3,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 480 х 320 пікселів, процесором Samsung APL0298C05 з частотою 600 МГц, графічним прискорювачем PowerVR SGX 535. Він має 256 МБ оперативної пам'яті та накопичувач до 32 ГБ. Також смартфон обладнали однією 3-мегапіксельною камерою і підтримкою мереж третього покоління. Останньою підтримуваної версією iOS для нього стала 6.1.6.

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Теги: Техно Смартфони Південна Корея Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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