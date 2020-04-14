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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Нове "зцілення" від Кашпіровського, підозра Труханову – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 14 квітня – відомий "телемаг" Анатолій Кашпіровський на своєму YouTube-каналі почав випускати ролики про COVID-19. За його словами, шанувальники закликали його "врятувати людство" від вірусу. Міському голові Одеси Геннадію Труханову знову повідомили про підозру у приховуванні статків.

      Також у випуску:

      Лише 40% українців продовжують працювати у тому ж режимі, в якому працювали до карантину. Значну частину громадян – звільнили.

      МОЗ скасувало свій же дозвіл на роботу ринків під час карантину.

      У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Геннадій Труханов Корупція Новини Одеси Гуд найт Юкрейн
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