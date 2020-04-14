Нове "зцілення" від Кашпіровського, підозра Труханову – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 14 квітня – відомий "телемаг" Анатолій Кашпіровський на своєму YouTube-каналі почав випускати ролики про COVID-19. За його словами, шанувальники закликали його "врятувати людство" від вірусу. Міському голові Одеси Геннадію Труханову знову повідомили про підозру у приховуванні статків.

Також у випуску:

Лише 40% українців продовжують працювати у тому ж режимі, в якому працювали до карантину. Значну частину громадян – звільнили.

МОЗ скасувало свій же дозвіл на роботу ринків під час карантину.

У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка тривала понад тиждень.