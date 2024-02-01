COSMOLOT забезпечить Збройні Сили України комплексом стійкого до засобів радіоелектронної боротьби БпЛА REX, інформує 24 Канал. Комплекс складатиметься з 2 дронів, станції наземного керування та пускової системи.

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Вартість виготовлення передсерійної моделі складає 12,5 мільйона гривень.

БпЛА REX стійкий до засобів радіоелектронної боротьби / Фото COSMOLOT

На що здатний БпЛА REX

У чому ефективність дрона та чому його поява на фронті надає оперативно-тактичну перевагу на полі бою?

БпЛА REX стійкий до РЕБ, виявляє, ідентифікує цілі та швидко локалізує їх координати.

Може самостійно виконувати розвідку, дорозвідку, спостерігати у динаміці та супроводжувати рухому ціль.

Дрон обирає боєприпас різних типів залежно від цілі та транслює результати ударів в режимі онлайн по захищеному каналу зв'язку.

Миттєво оцінює ефективність удару.

У 2023 році Cosmolot Airlines забезпечили кілька десятків підрозділів ЗСУ 50 модернізованими ударними БпЛА Punisher. Після виготовлення нового дрона REX комплекс передадуть 58-мій окремій мотопіхотній бригаді, а саме роті снайперів, яка восени минулого року знищила російську станцію радіоелектронного придушення "Борисоглебськ-2" вартістю понад 200 мільйонів доларів за допомогою Punisher.

Ефективність проєкту Cosmolot Airlines для ЗСУ доведена на фронті неодноразово. Тому COSMOLOT продовжує посилювати військо сучасною інноваційною зброєю – вже за стандартами НАТО.



COSMOLOT продовжує посилювати українську армію сучасною зброєю / Фото COSMOLOT

"Шляхи допомоги COSMOLOT забезпечують українських захисників необхідним. Бо, сидячи в окопах та у складних боях, наші воїни не мають думати, де та як взяти дрон, авто чи інше спорядження. Вони не мають просити людей допомогти і думати, як закрити позачерговий збір. Це маємо робити ми, поки захисники ризикують життям. Ми – це український відповідальний бізнес.COSMOLOT робитиме це і надалі. Ми тільки почали робити це разом", – наголосив Арнульф Дамерау, головний інвестор компанії.