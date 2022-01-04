Нові деталі секс-скандалу: священник відреагував на звинувачення француза у зґвалтуванні

Французький аспірант Ніколя Імбер звинувачує у зґвалтуванні священника УПЦ (Московського патріархату). Архімандрит Ахілла має намір подати зустрічну заяву і каже, що зі справою розбирається поліція.

Архімандрит Ахілла (Шахтарін) служить у монастирі на честь ікони Божої Матері "Києво-Братська" багато років. Про скандал щодо себе він дізнався з інтернету.

До цього В УПЦ МП секс-скандал: французький аспірант заявив, що його зґвалтував священник

Частина розповіді священника та аспіранта – схожі

Поліція займається цим. Адже я теж не чекатиму, коли такі звинувачення звучатимуть,

– зазначив архімандрит Ахілла.

Священник розповів, що разом з аспірантом було застілля: пробували три настоянки, їли борщ та пельмені. Ахілла запевнив, що Імбер сам попросився переночувати, йому дали піжаму і вклали.

Священник запевняє, що поведінка француза змінилась: мовляв, він був агресивний, коли його випроваджували.

У поліції підтвердили, що француз подав заяву

У поліції Київської області підтвердили, що заява від французького аспіранта надійшла. Священника уже допитала. Поки правоохоронці чекають результати судово-медичної експертизи.

Читайте також Триразовий переможець Кубка Стенлі подав у відставку через секс-скандал 11-річної давності

Що відомо про скандал зі священником УПЦ МП: