Нові фейки окупантів: цього разу про "обстріли" ЗСУ та "загибель" чоловіка

Російські пропагандисти 14 квітня опублікували відео нібито обстрілу Донецька. Після того вони почали поширювати інформацію, що нібито внаслідок обстрілу ЗСУ загинув чоловік. Очевидно, доказів цьому немає.

Чергові фейки пропагандистів розвінчав український військово-політичний оглядач і блогер Олександр Коваленко.

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Ймовірний обстріл Донецька

У мережі з'явилось відео, на якому нібито відбувається обстріл передмістя Донецька. Його "зняв" місцевий житель, а самі обстріли нібито здійснювала українська сторона. Олександр Коваленко каже, що оператор дуже вдало розмістився для зйомки.

"Однак, не дивлячись на відмінний вид "прямою наводкою" оператор не зміг нормально зняти, перевернувши телефон не традиційно, як багато хто робить, не горизонтально, а вертикально, а під кутом 45 градусів. Чому все відео знято саме в такий нетрадиційній формі? Явно не тому, що його автор – це підростаючий Террі Гілліам, а тому, що при такому спотворенні складніше визначити напрямок прильоту", – зауважує військово-політичний оглядач.

Фейк про "загибель" місцевого жителя

Окрім того, російські ЗМІ написали, що ЗСУ нібито обстріляли житловий будинок. І нібито внаслідок обстрілу за адресою Новоросійська, 15 загинув чоловік 1962 року народження.

Та Олександр Коваленко пише, що псевдообстріляний будинок розміщений у північній частині Донецька, на схід від Спартака, що за 3,3 кілометра до лінії фронту.

"У кімнаті, де загинув чоловік, а це була кухня, теж немає слідів від розривів, але є розбите вікно виходу на балкон. Виходить снайпер? Але, про якого снайпера на відстані 3,3 кілометра по пересіченій і зі щільною забудовою місцевості може йти мова?", – зауважує Коваленко.



Окупанти придумали фейк, нібито військові ЗСУ вбили чоловіка / Карта від Олександра Коваленка

Через деякий час російські ЗМІ розповіли, що обстрілювали будинок ніби з артилерії калібром 122 міліметри й навіть опублікували фото осколків. Однак слідів попадання боєприпасів – немає.

Однак найголовніше, де сліди від воронки? Адже по стану кухні з тілом видно, що 122-міліметровий боєприпас в неї не залітав. Отже, людину, по ідеї, повинно було вбити осколком. Але, повторюю питання, де місце прильоту?

– зауважує Коваленко.



Фейк окупантів про нібито вбивство чоловіка / Фото Олександра Коваленка

Також він додає, що фасад будинку не пошкоджений, натомість тільки розбите вікно в квартирі загиблого. Тобто немає слідів обстрілу чи осколків. За словами Коваленка, "повне ігнорування "журналістами" місця прильоту, а саме – воронки, говорить про те, що зі звичайної битовухи, під час якої й було розбите скло, намагаються білими нитками зшити черговий фейк про обстріли "карателями" Донецька".