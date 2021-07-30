Заяву розмістили на сайті «Нової пошти» в день інциденту. У ній розповіли про нові правила безпеки компанії.

До теми Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото

Чому потрібні зміни правил

Вибухи назвали тривожним сигналом настроїв в суспільстві. Щоб уникнути таких випадків надалі, в компанії зробили список того, що планують змінити.

Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми розуміємо нашу роль у суспільстві та робимо все, що від нас залежить, для створення безпечного простору,

– сказали в компанії.

Перевірятимуть рентгеном

На всіх терміналах і депо планують встановити рапіскани, тобто рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів. Така практика вже була в компанії. Проте лише на 2 сортувальних станціях у Києві та Львові.

Співпраця з кінологами

Також сказали, що почнуть співпрацювати з професійними кінологічними службами. Це робитимуть у всіх регіонах, щоб виявлення підозрілі посилки та вантажі.

Перевірка клієнтів

"Нова пошта" планує впровадити процес повної ідентифікації клієнтів, Це потрібно для унеможливлення відправлення підозрілих посилок. Мовиться про підставних або неіснуючих людей

Коротко про вибухи