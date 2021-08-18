Нові правила в Харківському зоопарку: щоб відвідати, треба мати ідентифікаційний код

Оновлений Харківський зоопарк відкриють 23 серпня на День міста. Тепер, аби відвідати його, треба попередньо зареєструватися за допомогою ідентифікаційного коду. Це дасть змогу жителям Харкова ввійти безкоштовно.

Нові правила щодо відвідування повідомив директор зоопарку Олексій Григор'єв. Про це розповіли в ефірі одного з українських телеканалів 16 серпня.

Цікаво Маленький мунтжак: цікавий звір народився в Одеському зоопарку – фото

Нарешті відкриють

Тепер у зоопарку діятимуть нові правила, особливо на першому етапі. Директор зоопарку каже, що реконструкція тривала довгий час і витратили багато зусиль. Зі свого боку, харків'яни теж мають робити певні кроки. Місцеві мають відвідувати зоопарк за правилами.

Як зареєструватися

Парк закрили на реконструкцію ще в 2016 році. Керівництво обіцяє "Стежку тигра", японських макак, ​​плямистих оленів і пугачів. Також будуть качки каролінки, мандаринки та вовки з рисями.

Найважливіша зміна – вхід у зоопарк за попередньою реєстрацією. Як це зробити:

Увійти на сайт через мобільний чи комп'ютер. Також це можна зробити через термінал.

Внести свої дані: ідентифікаційний код, номер телефону та дату народження.

Тоді вибрати екскурсію, яка найбільше подобається.

Коли висвітлить календарик, обрати день і час.

Опісля висвітлить маршрут, через який буде проходити екскурсія. На першому етапі це дві: "Стежка тигра" або "Африканська савана". Реєструватись можна з 9 ранку кожних 30 хвилин.

Читайте також Київський зоопарк постачає хом'яків у дику природу: для чого це потрібно

Треба прийти вчасно

В зоопарк потрібно прийти вчасно. Тоді на вході показати мобільний у турнікеті, щоб він просканував дані. Там же показати вхідний квиток, куплений у терміналі чи в додатку "ПриватБанк".

Олексій Григор'єв каже, що ідентифікаційний код потрібен, щоб підтвердити, чи відвідувач є харків'янином. За таких умов, він може пройти безкоштовно.

Якщо у відвідувача є "Картка харків'янина", то її буде достатньо, щоб увійти в зоопарк.