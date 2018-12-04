Нові будинки – тільки з пандусами: Рада проголосувала за важливий закон
4 грудня депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроект, який передбачає заборону вводити в експлуатацію новозбудовані житлові будинки та громадські об'єкти без облаштування безбар'єрного простору.
За відповідний законопроект про №7370 про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" проголосувало 230 народних депутатів.
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Цей проект закону має на меті регулювати посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.
Як пояснив заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе, законопроект пропонує заборонити вводити в експлуатацію новозбудовані житлові будинки та громадські об’єкти, якщо у них не передбачені пандуси чи інший безбар'єрний простір.
Урядовець анонсував вже затверджені Міністерством нові державні будівельні норми (ДБН) "Інклюзивність будівель і споруд", який має вступити в дію уже навесні 2019-го.
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Нагадаємо, з 1 грудня 2018 року в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції.