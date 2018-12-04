Нові будинки – тільки з пандусами: Рада проголосувала за важливий закон

4 грудня депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроект, який передбачає заборону вводити в експлуатацію новозбудовані житлові будинки та громадські об'єкти без облаштування безбар'єрного простору.

За відповідний законопроект про №7370 про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" проголосувало 230 народних депутатів.

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#Рада8 прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" #ЗП7370

https://t.co/GfLSAlF3uQ pic.twitter.com/Ur3xyf6piu — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 грудня 2018 р.

Цей проект закону має на меті регулювати посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Як пояснив заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе, законопроект пропонує заборонити вводити в експлуатацію новозбудовані житлові будинки та громадські об’єкти, якщо у них не передбачені пандуси чи інший безбар'єрний простір.

Урядовець анонсував вже затверджені Міністерством нові державні будівельні норми (ДБН) "Інклюзивність будівель і споруд", який має вступити в дію уже навесні 2019-го.

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Нагадаємо, з 1 грудня 2018 року в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції.