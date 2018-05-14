Нові чутки про iPhone SE 2: Apple ще не приступила до виробництва смартфонів

Згідно з останніми даними, отриманими від декількох виробників аксесуарів, компанія Apple ще не приступила до виробництва iPhone SE 2. Це означає, що терміни його виходу змістяться. Разом з тим з’явилися нові подробиці про новинку.

Про це повідомляє phonearena.com.

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За інформацією з анонімних джерел, Apple ще не вирішила, чи отримає новий iPhone SE камеру TrueDepth, виріз в екрані, безрамковий дисплей і систему розпізнавання осіб Face ID. Повідомляється, що компанія може випустити пристрій в колишньому дизайні, але з оновленими характеристиками. Також є ймовірність, що iPhone SE другого покоління отримає 6-дюймовий дисплей.



Представлені аксесуари до нового iPhone SE

У той же час один з виробників скла повідомив, що Apple вибирає один з трьох різних типів покриттів дисплея для пристрою. Скло поверх екрану матиме фізичний виріз замість використання чорної фарби, як в iPhone X. Крім того, в панелі немає вирізу під Touch ID.

Якщо вірити китайським джерелам, то iPhone SE 2 покажуть восени разом з трьома іншими моделями, а не 4 червня на конференції WWDC 2018.