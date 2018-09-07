Нові докази в отруєнні Скрипалів: чи введе Британія санкції проти Росії

Британія, як член Організації із заборони хімічної зброї, буде намагатися запровадити санкції проти Росії через підозри у застосуванні хімічної зброї в отруєнні Скрипалів.

Про це розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами журналіста, ще від самого початку уряд Британії говорив, що таку операцію і з такою великою кількістю отрути могла провести лише Росія. "Проте, люди хочуть закриття розслідування, особливо мешканці Солсбері, щоб місто повернулося до нормального життя. Адже наразі по політичній ситуації видно, що це виходить на етап так званих розборок між державами", – сказав Богдан Цюпин.

Він зазначив, що Британія вже запроваджувала санкції у вигляді видворення російських дипломатів, також нині діють санкції ЄС проти Росії за агресивні дії в України.

Британія, як член Організації із заборони хімічної зброї, буде намагатися запровадити санкції проти Росії через підозри у застосуванні хімічної зброї. Але про односторонні санкції проти Росії поки не говориться. Я думаю, що всі погодяться, що колективні санкції дієвіші, ніж санкції окремої країни,

– відповів кореспондент "Голосу Америки".

Щодо процедури Bretix, то Цюпин заявив, що після того, як з березня 2019 року Британія вже не буде членом ЄС, вона буде змушена виробляти окремі закони про санкції. Це створить можливість запровадження односторонніх санкцій з Лондона.

Він також розповів, що в будинку, де отруїли Скрипалів наразі відбувається другий етап знезараження. Хоч приміщення вже було ізольоване, проте можна припустити, що всі сліди звідти не були вилучені. "Це було місце злочину, і ті сліди отрути є доказами у слідстві. Тому зараз повністю знезаражують будинок, щоб його дослідити", – прокоментував кореспондент.

Щодо Скрипалів, то вони зараз перебувають під захистом поліції, і розголошувати їх місцеперебування заборонено. Юлія Скрипаль, яка напередодні виступила із заявою для преси, не повідомила, де вона знаходиться. Британські спецслужби очевидно думають, що вони досі перебувають у небезпеці,

– додав Цюпин.

Нагадаємо, спецслужби Великобританії, які займаються розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, підрахували, що кількість нервово-паралітичної речовини "Новачок", яка була виявлена у флаконі з-під парфумів могла вбити 4 тисячі осіб.