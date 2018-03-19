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Нові флагмани від компанії Sony вразили автономністю: результати тестів

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Нові флагмани від компанії Sony вразили автономністю
Нові флагмани від компанії Sony вразили автономністю

Новинки від Sony Xperia XZ2 та XZ2 Compact продемонстрували чудові результати автономності. Варто зазначити, що телефони порівняли як із старішими моделями компанії, так і з іншими флагманами на ринку.

Дані дослідження наводить Prostotex.

Нові моделі смартфонів від Sony традиційно продемонстрували чудові результати в тесті на автономність ґаджетів. Варто зазначити, що флагмани XZ2 и XZ2 Compact мають більш місткі батареї, ніж їх попередники – XZ1 та XZ1 Compact.

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Смартфон Xperia XZ2 показав відмінний результат автономної роботи – майже 9 годин. Зменшена копія флагмана XZ2 Compact має ще кращий результат – 9 годин 13 хвилин автономної роботи.

У порівнянні із старішими версіями цієї лінійки Sony – XZ1 та XZ1 Compact, то нова модель XZ2 перевершила результати свого попередника, а от XZ2 Compact дещо поступається попередній версії, яка в автономному режимі може пропрацювати 11 годин 19 хвилин. Швидше за все, це пов'язано із екраном: нова модель має 5-дюймовий дисплей із роздільною здатність 1080 х 2160 пікселів, в той час як XZ1 Compact оснащений 4,6-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 720 х 1280 пікселів.

Дослідження автономності нових флагманів від Sony
Дослідження автономності нових флагманів від Sony

А от в порівнянні із більшістю інших флагманів на ринку – компаній Apple та Samsung – новий дует від Sony показав дуже високі результати. Приміром, деякі смартфони від інших виробників в середньому можуть пропрацювати в автономному режимі від 8 до 8,5 годин.

Теги: Техно смартфон
Джерело: 24 Канал
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