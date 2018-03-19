Нові флагмани від компанії Sony вразили автономністю: результати тестів

Новинки від Sony Xperia XZ2 та XZ2 Compact продемонстрували чудові результати автономності. Варто зазначити, що телефони порівняли як із старішими моделями компанії, так і з іншими флагманами на ринку.

Дані дослідження наводить Prostotex.

Нові моделі смартфонів від Sony традиційно продемонстрували чудові результати в тесті на автономність ґаджетів. Варто зазначити, що флагмани XZ2 и XZ2 Compact мають більш місткі батареї, ніж їх попередники – XZ1 та XZ1 Compact.

Читайте також: Компанія Sony може відмовитися від класичного прямокутного дизайну смартфонів

Смартфон Xperia XZ2 показав відмінний результат автономної роботи – майже 9 годин. Зменшена копія флагмана XZ2 Compact має ще кращий результат – 9 годин 13 хвилин автономної роботи.

У порівнянні із старішими версіями цієї лінійки Sony – XZ1 та XZ1 Compact, то нова модель XZ2 перевершила результати свого попередника, а от XZ2 Compact дещо поступається попередній версії, яка в автономному режимі може пропрацювати 11 годин 19 хвилин. Швидше за все, це пов'язано із екраном: нова модель має 5-дюймовий дисплей із роздільною здатність 1080 х 2160 пікселів, в той час як XZ1 Compact оснащений 4,6-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 720 х 1280 пікселів.



Дослідження автономності нових флагманів від Sony

А от в порівнянні із більшістю інших флагманів на ринку – компаній Apple та Samsung – новий дует від Sony показав дуже високі результати. Приміром, деякі смартфони від інших виробників в середньому можуть пропрацювати в автономному режимі від 8 до 8,5 годин.