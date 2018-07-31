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Нові "Люди в чорному": перші кадри із зйомок

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Кріс Хемсворт виконає головну роль у "Людях в чорному"
Кріс Хемсворт виконає головну роль у "Людях в чорному" / justjared.com

У мережі показали перші кадри зі зйомок продовження фантастичного екшену "Люди в чорному".

Одне із фото опублікував в Twitter редактор сайту Geeks WorldWide, що спеціалізується на коміксах, іграх і фільмах.

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На знімку зображені Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон, які виконують головні ролі у фільмі.

"Агент H і Em в "Люди в чорному", – підписав кадр журналіст Крістофер Марк.

До слова, Кріс і Тесса уже знімалися разом у стрічці "Тор 3: Раґнарок".

Кріс і Тесса у фільмі "Тор 3: Раґнарок"

Інші фото опублікувало видання Just Jared.

Кріс Хемсворт виконає головну роль у "Людях в чорному"

Також у фільмі знімуться Ліам Нісон, Рейф Сполл і Емма Томпсон, яка зіграла агента O в третій частині. Фільм вийде в прокат в червні 2019 року.

Виконавчим продюсером нових Людей в чорному виступає Стівен Спілберг. Стрічку називають перезавантаженням оригінальної серії, однак поки немає жодних подробиць.

"Люди в чорному" – це американська науково-фантастична кінокомедія. Перший фільм з Віллом Смітом і Томмі Лі Джонсом вийшли в 1997 році. Тоді стрічка отримала шалені рейтинги та популярність. Згодом актори зіграли в двох продовженнях, що вийшли в 2002 і 2012 роках.

Теги: Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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