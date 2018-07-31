Нові "Люди в чорному": перші кадри із зйомок
У мережі показали перші кадри зі зйомок продовження фантастичного екшену "Люди в чорному".
Одне із фото опублікував в Twitter редактор сайту Geeks WorldWide, що спеціалізується на коміксах, іграх і фільмах.
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На знімку зображені Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон, які виконують головні ролі у фільмі.
"Агент H і Em в "Люди в чорному", – підписав кадр журналіст Крістофер Марк.
До слова, Кріс і Тесса уже знімалися разом у стрічці "Тор 3: Раґнарок".
Кріс і Тесса у фільмі "Тор 3: Раґнарок"
Інші фото опублікувало видання Just Jared.
Кріс Хемсворт виконає головну роль у "Людях в чорному"
Також у фільмі знімуться Ліам Нісон, Рейф Сполл і Емма Томпсон, яка зіграла агента O в третій частині. Фільм вийде в прокат в червні 2019 року.
Виконавчим продюсером нових Людей в чорному виступає Стівен Спілберг. Стрічку називають перезавантаженням оригінальної серії, однак поки немає жодних подробиць.
"Люди в чорному" – це американська науково-