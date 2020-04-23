Нові масштабні лісові пожежі під Києвом: знову горить сухостій – фото, відео

Щонайменше дві масштабні лісові пожежі спалахнули 23 квітня в Київській області. Перша з них сталася на кордоні Бородянського та Вишгородського районів, а друга – у селі Требухів Броварського району.

Пожежа на кордоні Бородянського та Вишгородського районів: деталі

Як повідомляє телеграм-канал Pavlovsky NEWS, інцидент трапився у селі Савянки – це 50 кілометрів від Києва.

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За словами очевидців, задимлення досягло такої сили, що періодичні перекривало сонце.

Дивіться відео лісової пожежі в селі Савянки під Києвом

\Станом на 17:00 23 квітня ще можна було спостерігати вогонь біля села Красний Ріг, що у Бородянському районі. На місці працювали рятувальники. Вони, зокрема, орали поле, аби вогонь не розповсюджувався далі.

Правоохоронцям уже вдалося затримати імовірного палія. За інформацією ЗМІ, цей чоловік проживає неподалік місця займання.

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Як повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області, затриманий своєї вини не заперечує та визнає її повною мірою. Під час допиту чоловік розповів, що пожежа розпочалася приблизно о 12 годині дня

Після прокосу огороду периметром почали випалювати траву. Після різкого пориву вітру вогонь перекинувся за прокіс на необкошену траву. У підсумку згоріли сусідське господарське приміщення та огорожа. Далі вогонь почав розповсюджуватися на сусіднє подвір’я та на ліс,

– зазначив він.

За його словами, він одразу ж викликав пожежників і коли ті приїхали, їм всіляко допомагав гасити.

Відео допиту імовірного винуватця пожежі в Савянках

Зараз правоохоронці проводять із ним слідчі дії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу".

Якщо вину палія доведуть, йому загрожує:

штраф від 85 тисяч гривень до 153 тисяч гривень,

або обмеження волі терміном від двох до п'яти років,

або позбавлення волі на той самий строк.

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Пожежа у селі Требухів

Відео з місця подій опубліковано у фейсбуці проєкту "Київ оперативний". На кадрах можна побачити, що також горить суха трава та рослинність. Зокрема, трава вигоріла на значній площі.

Пожежа у селі Требухів на Київщині: відео з місця

Також видно полум'я та сильне задимлення.

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