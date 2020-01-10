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      Нові мінські угоди і вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі в 2020 році

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      Подальше врегулювання збройного конфлікту вирішуватиметься на наступній нормандській зустрічі / gettyimages.com

      Переформатування Мінська-2 в Мінськ-3 можливе. Але такий сценарій дуже не вигідний Росії. Утім, до наступної зустрічі в нормандському форматі ситуація на Донбасі, зокрема щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО, не зміниться.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Кремль повністю задовольняє варіант Мінська-2. Згідно прописаних положень, вибори в ОРДЛО – пункт №4. А відновлення Україною контролю за кордоном – аж №9. Політика поперед безпеки. Україна наполягає на першочерговості безпекової складової. Тому найближчим часом на Донбасі нічого нового не буде. Заморожений конфлікт,
      – вважає Сергій Постоловський.

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      Водночас, за словами політолога, імплементація формули Штайнмаєра в мінські угоди означатиме, що Україна де-факто і де-юре визнає, що вибори в ОРДЛО відбудуться без повернення контролю за кордоном і виведення російських військ.

      Не виключено, що місцеві вибори в ОРДЛО відбудуться восени 2020 року. Це вирішуватиметься під час зустрічі нормандської четвірки навесні, якщо вона відбудеться,
      – зазначив Постоловський.

      Що треба знати про проведення місцевих виборів в ОРДЛО? В грудні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі, які мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – у жовтні 2020 року.

      Під час зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію. Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю над кордоном.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild заявив, що жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти участь у незаконних виборах. Водночас, за його словами, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам.

      війна на донбасі вибори
      Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандський формат Вадим Пристайко Мінські домовленості Формула Штайнмаєра
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