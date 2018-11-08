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      Нові можливості для відносин США з ЄС і НАТО, – Politico про результати виборів до Конгресу

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      Після виборів до Конгресу відносини США з ЄС і НАТО можуть покращитися
      Після виборів до Конгресу відносини США з ЄС і НАТО можуть покращитися / US Mission to the European Union

      Результати проміжних виборів до Конгресу США принесуть зміни, які стосуватимуться Європи. Політичний перерозподіл влади у Вашингтоні віщує нові перспективи і можливості для відносин між США, ЄС та НАТО, які протягом останнього року особливо постраждали від політики президента Дональда Трампа.

      Про це пише Politico.

      Читайте також: Поразка для Трампа та хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу

      Тепер демократи візьмуть під контроль Палату представників. Саме її комітет з питань Європи був особливою проблемою для американських законодавців протягом останніх шести років, зауважує видання. Його глава Дейна Рорабейкер використовував свою посаду для того, щоб заблокувати всі зусилля, спрямовані на підтримку європейської інтеграції та "приборкання" Росії, йдеться у статті.

      Він (Рорабейкер – "24") постійно блокував всі обговорення в Палаті представників щодо дій США щодо найгостріших питань, які виникали в американсько-європейських відносинах. Зокрема, він блокував обговорення зростання авторитаризму в Росії, анексії Криму, російської війни проти України на Донбасі, а також скорочення демократії в Польщі та Угорщині, прагнень Македонії зблизитися з Європою, розширення НАТО шляхом надання членства Чорногорії тощо. Після виборів Рорабейкер втратить свою посаду. А демократи, які візьмуть комітети під свій контроль, почнуть розбиратися з питаннями, які накопичилися з 2012 року,
      – робить висновок видання.

      Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

      Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.

      Перебіг і Результати Проміжних Виборів до Конгресу США: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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