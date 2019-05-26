Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент

Президент України Володимир Зеленський у перший же день перебування на посаді голови держави заявив про розпуск парламенту. Після чого почалися консультації з керівниками фракцій і дискусії, за якою ж виборчою системою мають проходити наступні вибори.

Розглядалися 3 варіанти: пропорційна система з відкритими списками, пропорційна система з закритими списками, але зі зниженням прохідного бар’єру до 3%. І змішана система, яка діє зараз.

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Після голосування у Раді стало зрозуміло, що усе залишиться по-старому. Тобто половина парламенту обирається за пропорційною системою із закритими списками і 5% прохідним бар’єром. А половина за мажоритарною виборчою системою і округами. Отже, ми можемо спостерігати таку ситуацію – у партійних списках ми побачимо багато нових облич. Це тренд цього політичного року.

Хто з нових облич може пройти в Раду

Оновлюватися будуть усі. Ну хіба що "Опозиційна платформа – "За життя" та "Опозиційний блок" підуть на вибори з добре знайомими прізвищами. "Блок Петра Порошенка" збирається провести ребрендінг, оновити керівний склад партії і набрати у список людей із незаплямованою репутацією.

Партія "Голос" Святослава Вакарчука взагалі заявила, що братиме у список лише тих, хто ніколи не працював у Раді – тобто це все нові обличчя.

Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін". Наразі до політичної сили входять лише 6 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Окрім того, тільки зараз починає будувати партію фаворит майбутніх перегонів – партія "Слуга народу". Її на вибори поведе політтехнолог Володимира Зеленського Дмитро Разумков, який теж не був депутатом Ради.



Дмитро Разумков очолить партію "Слуга народу"

Тобто, як я вже казала у минулому випуску, я прогнозую суттєве оновлення парламенту, завдяки партійним спискам. Але друга половина Ради – це мажоритарники. Люди, обрані від виборчих округів. І ось тут ми побачимо багато знайомих і токсичних облич.

Хитрі схеми мажоритарників на парламентських виборах

Наведу один приклад. Вже більше року, до парламентських виборів готується народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський. Він буде йти по мажоритарному округу у Харкові. І скоріш за все, не як представник БПП, а як самовисуванець чи як представник іншого політичного проекту.



Депутат Олександр Грановський

Так само близький друг Петра Порошенка Ігор Кононенко працює на окрузі на Київщині. Напевно, що брати Дубневичі теж будуть йти у Раду по мажоритарних округах Львівської області. Чи колишній кандидат у президенти і нинішній нардеп Олександр Шевченко, близький до Ігоря Коломойського.

Такий варіант вигідний різним гравцям. Партії можуть грати у хитру гру. У партійних списках будуть нові і прогресивні. А на мажоритарку БПП може відправляти людей з великими фінансовими ресурсами і зв’язками. Вони можуть йти навіть як самовисуванці і не мати жодного відношення до партій. А у Раді домовлятися із різними політичними гравцями.

Вони це добре вміють. Так само, як і проводити виборчі кампанії в округах, витрачаючи на це шалені гроші.

Хто з людей Коломойського може опинитися в Раді

Дуже цікаво буде спостерігати за ще одним новим проектом. Мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес вирішили об’єднати свої



Геннадій Кернес та Геннадій Труханов братимуть участь у парламентські вибори

Йдеться про так звану партію мерів. Маючи підтримку у містах, де вони обрані, мери можуть спробувати завести до Ради своїх кандидатів. Але що ще цікаво. Цей проект зацікавив олігарха Ігоря Коломойського, про що він сказав в інтерв’ю Українській правді. Коломойський розповів, що з цього приводу зустрічався із олігархом Павлом Фуксом, найкращим другом Кернеса.

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Раніше Коломойський симпатизував партії "Відродження". Депутатську групу "Відродження" у Раді очолює його бізнес-партнер Віталій Хомутинник. А мер Харкова Геннадій Кернес йшов на вибори очільника міста від цієї партії.

Та тепер до союзу "Відродження", Коломойського і Кернеса може доєднатися партія "Доверяй делам Геннадія Труханова". Я переконана, що цей проект, як раз і розрахований насамперед на мажоритарні округи. Тому наступний парламент чекає оновлення, але не радикальне. Олігархи і надалі матимуть вплив на Раду, якщо не через фракції, то через мажоритарних депутатів і сформовані ними депутатські групи.

Єдине, що може завадити цьому – це тільки український виборець. На попередніх виборах навіть на мажоритарних округах було багато історій, коли виборці обирали не подарунки від кандидатів, гречку чи гроші, а щось інше – те, кому більше вірили і на кого більше покладали надій.

Сподіваюсь, цього разу виборці ще більш детально аналізуватимуть перелік кандидатів на мажоритарних округах і тоді у нас буде парламент зовсім іншої якості. Це можливо.



Які партії проходять у Верховну Раду – інфографіка