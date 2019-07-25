Нові обличчя в парламенті: керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук

24 канал знайомить глядачів із новими депутатами в Раді. До якого комітету хоче увійти Роман Грищук, який є керівником студії "Мамахохотала", та чи проживе його родина на одну депутатську зарплату. З'ясовували кореспонденти 24 каналу.

Роман Грищук переміг чинного нардепа Дмитра Андрієвського на 222 окрузі в Києві. Майбутнього народному депутату 29 років й керує студією "Мамахохотала".

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Роман випускник КПІ, мешкає в однокімнатній квартирі в селі Софіївська Борщагівка. Дружина Анна працює акторкою в його ж компанії. Незабаром родина чекає на первістка.



Роман Грищук з дружиною Анною

З новообраним депутатом кореспонденти 24 каналу зустрілися в штабі на Солом'янці. У кутку побачили фото суперника, а на вазоні фото "колеги-слуги" – Миколи Тищенка.



Фото Миколи Тищенка у штабі

"Волонтери, коли проклеювали афіші зустрічей, вони повістю завішали в наш округ. заради того, щоб не було непорозуміння ми зняли їх афіші, а з афіш зробили талісмани", – пояснив Роман Грищук.

Рішення щодо того чи йти в депутати, ухвалив після перемоги Зеленського, тоді сам звернувся до "Зе-комадни". На окрузі, де переміг, є декілька університетів. У штабі Грищука теж працювали студенти, то ж і в раді хоче займатися удосконаленням системи освіти.

Я хочу працювати в комітеті з освіти. Є величезна кількість експертів в країні, які знають, як змінювати систему. Першочергова задача цих експертів, в яких є правильні думки, в яких є бажання, в яких є мотивація – надати їм можливість,

– пояснив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Роман Грищук.

Корпоративні права на "Мамахохотала" Грищук планує передати партнерам. Також розповів, що на корпоративах більше не виступатиме. Але мріє, хоч інколи, наприклад, у вихідні виходити на сцену.



Роман Грищук передасть права на "Мамахохотала"

Також Роман вважає, що його родина з маленькою дитиною зможе прожити на 30 тисяч депутатської зарплати.

Плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Гроші, які я витрачаю, це приблизно зарплата народного депутата,

– розповів Роман Грищук.

Через скандал довкола кількох кандидатів від "Слуги народу", у яких виявили по два громадянства, і через російські документи дружини очільника СБУ Баканова – уточнили, чи немає в родині інших паспортів. Роман запевняв, що ні.

Крим – це Україна. Росія – агресор. Мова – українська. Давайте, які ще червоні мітки треба сказати? Доводиться розвіювати міф. Це технологія, яку людям накрутили, що "Слуга народу" – це якась не українська партія. Це найдивніше,

– заявив Роман Грищук.



Роман Грищук на зустрічі з виборцями

Роману вже телефонують і пишуть виборці, бо візитівки з номером він роздавав усім. Одні – вітають, інші – просять полагодити ліфти. Наступного тижня разом із колегами зі "Слуги" він буде навчатись у Школі депутата. Адже за 29 років не написав жодного законопроекту, а в наступні п'ять таки доведеться.