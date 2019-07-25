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      Нові обличчя в парламенті: керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук

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      24 канал знайомить глядачів із новими депутатами в Раді. До якого комітету хоче увійти Роман Грищук, який є керівником студії "Мамахохотала", та чи проживе його родина на одну депутатську зарплату. З'ясовували кореспонденти 24 каналу.

      Роман Грищук переміг чинного нардепа Дмитра Андрієвського на 222 окрузі в Києві. Майбутнього народному депутату 29 років й керує студією "Мамахохотала".

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      Роман випускник КПІ, мешкає в однокімнатній квартирі в селі Софіївська Борщагівка. Дружина Анна працює акторкою в його ж компанії. Незабаром родина чекає на первістка.

      Роман Грищук
      Роман Грищук з дружиною Анною

      З новообраним депутатом кореспонденти 24 каналу зустрілися в штабі на Солом'янці. У кутку побачили фото суперника, а на вазоні фото "колеги-слуги" – Миколи Тищенка.

      Штаб
      Фото Миколи Тищенка у штабі

      "Волонтери, коли проклеювали афіші зустрічей, вони повістю завішали в наш округ. заради того, щоб не було непорозуміння ми зняли їх афіші, а з афіш зробили талісмани", – пояснив Роман Грищук.

      Рішення щодо того чи йти в депутати, ухвалив після перемоги Зеленського, тоді сам звернувся до "Зе-комадни". На окрузі, де переміг, є декілька університетів. У штабі Грищука теж працювали студенти, то ж і в раді хоче займатися удосконаленням системи освіти.

      Я хочу працювати в комітеті з освіти. Є величезна кількість експертів в країні, які знають, як змінювати систему. Першочергова задача цих експертів, в яких є правильні думки, в яких є бажання, в яких є мотивація – надати їм можливість,
      – пояснив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Роман Грищук.

      Корпоративні права на "Мамахохотала" Грищук планує передати партнерам. Також розповів, що на корпоративах більше не виступатиме. Але мріє, хоч інколи, наприклад, у вихідні виходити на сцену.

      Роман Грищук
      Роман Грищук передасть права на "Мамахохотала"

      Також Роман вважає, що його родина з маленькою дитиною зможе прожити на 30 тисяч депутатської зарплати.

      Плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Гроші, які я витрачаю, це приблизно зарплата народного депутата,
      – розповів Роман Грищук.

      Через скандал довкола кількох кандидатів від "Слуги народу", у яких виявили по два громадянства, і через російські документи дружини очільника СБУ Баканова – уточнили, чи немає в родині інших паспортів. Роман запевняв, що ні.

      Крим – це Україна. Росія – агресор. Мова – українська. Давайте, які ще червоні мітки треба сказати? Доводиться розвіювати міф. Це технологія, яку людям накрутили, що "Слуга народу" – це якась не українська партія. Це найдивніше,
      – заявив Роман Грищук.

      Роман Грищук
      Роман Грищук на зустрічі з виборцями

      Роману вже телефонують і пишуть виборці, бо візитівки з номером він роздавав усім. Одні – вітають, інші – просять полагодити ліфти. Наступного тижня разом із колегами зі "Слуги" він буде навчатись у Школі депутата. Адже за 29 років не написав жодного законопроекту, а в наступні п'ять таки доведеться.

      blog_ava
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      25 липня
      9389
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Парламентські вибори 2019 Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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