Нові обшуки в окупованому Криму: затримали кримськотатарського активіста

Вранці 4 вересня в окупованому Криму силовики окупантів проводять обшуки у будинку громадського активіста Марлена Мустафаєва.

Як повідомив кримськотатарський активіст Осман Аріфм, з самого ранку вантажівка росгвардії перекрила вулицю в дачному масиві Кам'янка Сімферопольського району.

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Активіст розповів про випадок, коли до силовиків підійшла місцева мешканка і розповіла, що ще позаминулого року її обікрали і таких до активних дій, щоб знайти злодіїв, поліція не вдавалась, як тепер, коли проводять обшуки у кримських татар.

Аріфм повідомив, що активіста Мустафаєва таки затримали і повезли в окупований Сімферополь.

Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що його не впускають до затриманого.

Вранці 29 серпня працівники ФСБ Росії провели обшук обшуки вдома у активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко.