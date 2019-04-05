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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Нові парковки в Україні проектуватимуть з електрозарядками

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      5% місць на українських парковках будуть обладнані електрозарадками
      5% місць на українських парковках будуть обладнані електрозарадками / 24 канал

      Щонайменше 5% місць на нових автопарковках, які будуватимуть в Україні, проектуватимуть з електрозарядками.

      Така оновлена державна будівельна норма (ДБН) про автостоянки та гаражі вступить в дію 1 липня 2019 року.

      Дивіться також: Чи вигідно в Україні користуватись електрокаром: переваги та недоліки

      Ця норма також передбачає дозвіл на будівництво сучасних автоматизованих гаражів та автостоянок, про що Нерухомість 24 писала раніше.

      Згідно з оновленою нормою, не менше 5% паркомісць на новозбудованих автостоянках мають бути обладнані електрозарядками.

      Зі збільшенням кількості електромобілів в Україні планують збільшувати й кількість місць для їхньої підзарядки. За прогнозами Мінрегіону, усі 100% на стоянках в Україні мають бути обладнані електрозарядками.

      ДБН електрокари зарядки автостоянки
      Оновлені ДБН щодо автостоянок набудуть чинності 1 липня 2019

      За даними Асоціації автовиробників України ("Укравтопром"), за перший квартал 2019 року в Україні стало на 1276 електрокарів більше – це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярним серед українців залишається Nissan Leaf. З січня по березень 2019 таких автівок на українських номерах стало на 678 більше.

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      Читайте більше про електрокари в Україні:
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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Мінрегіон Електромобіль ДБН
      Джерело: 24 канал
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