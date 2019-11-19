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      Нові переговори про транзит російського газу через Україну: відома дата

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      Переговори про транзит російського газу через Україну заплановані на 20 листопада / iarex.ru

      Черговий раунд тристоронніх консультацій щодо транзиту російського газу через Україну до Європи на рівні експертів відбудеться у Брюсселі 20 листопада.

      "Так, можу підтвердити: такі консультації на технічному рівні пройдуть завтра (20 листопада). Заходи для ЗМІ не передбачені", – сказала агентству Інтерфакс-Україна офіційна представниця Єврокомісії Анка Падурару.

      Читайте також: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Чинний контракт на транзит газу з Росії через територію України до Європи завершується 31 грудня 2019 року. Тож потрібно укласти новий контракт.

      Які позиції в України та в Росії щодо газового контракту

      Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

      При цьому Росія не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори щодо транзиту газу до Європи через Україну. Водночас триває активне будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком" – газопроводом з такою ж метою.

      Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

      Навіщо Україні транзит російського газу

      • Транзит – це гроші;
      • найбільша стаття доходів держави від експорту послуг;
      • близько 3 мільярдів доларів щороку;
      • близько 3% ВВП України;
      • можливість не підвищувати ціни на газ для населення;
      • можливість менше витрачати на догляд за газотранспортною системою.

      Дізнайтеся про фейк, який поширює Росія щодо газу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Газпром Газ Газовий контракт Ринок газу Єврокомісія Європа Євросоюз Україна – Росія
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