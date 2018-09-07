Нові подробиці у справі Скрипалів: відомо, за що Росія намагалась вбити екс-шпигуна

Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії. І саме за це його і намагалась вбити Росія.

А ще екс-розвідник допомагав колегам в Чехії і Естонії. Він надавав інформацію про російські злочинні групи і шпигунів. Про це 7 вересня повідомила низка іноземних ЗМІ.

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Напередодні ж провідні країни підримали висновки Великої Британії щодо причетності Росії до застосування хімічної зброї. А в британському уряді навіть лунають заяви про особисту відповідальність Володимира Путіна.

Нещодавно світ облетіло відео, яке опублікувало видання Daily Mail. На ньому росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов розглядають вітрину магазину, розташованого неподалік вокзалу. А ще кілька хвилин тому вони нанесли отруйну речовину "Новічок" на ручку вхідних дверей будинку, де проживав Сергій Скрипаль.

Офіційний Лондон стверджує, що Петров і Боширов – офіцери російської військової розвідки. У британському уряді заявили: в отруєнні Скрипаля головний винуватець – президент Росії Володимир Путін, адже саме його уряд "контролює, фінансує та керує" ГРУ.

ГРУ підзвітне Міністерству оборони, яке, своєю чергою, підзвітне президентові Росії. До отруєння причетне вище керівництво уряду, яким керує Володимир Путін. Тож він несе пряму або непряму відповідальність,

– наголосив міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес.

Висновки Британії щодо причетності до отруєння в Солсбері вищого російського керівництва напередодні підтримали США, Франція, Німеччина і Канада. А на засіданні Ради безпеки ООН представниця Британії офіційно заявила про результати розслідування. А саме про те, що до отруєння "Новічком" у Солсбері безпосередньо причетна Росія.

Британський уряд прийшов до висновку, що двоє осіб, які фігурують у матеріалах слідства, де факто є офіцерами російської військової розвідки – ГРУ. Це орган російської держави,

– сказала представниця Великої Британії в ООН Карен Пірс.

Представник Росії при ООН Василь Небензя у відповідь заявив, мовляв, Британія так лише прагне посилити "антиросійську істерію". Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков також відкинув всі звинувачення Британії щодо вищого керівництва Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обом пощастило вижити, проте певний час вони провели у лікарні.



Через підозри про причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.