Нові покоління iPhone та iPad отримають дуже важливе оновлення

Дисплей смартфону – один із найважливіших елементів пристрою, проте разом з тим і один із найуразливіших. Нерідко найменша недбалість може призвести до необхідності заміни екрану. На щастя власників iPhone, в Apple придумали, як вирішити цю проблему.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Згідно з новим звітом Patently Apple, компанія подала патентну заявку на скло з "посиленою міцністю" для майбутніх пристроїв iPhone та iPad. У заявці зазначено, що винахід являє собою особливий тип покриття, призначений для зміцнення дисплея і скляних поверхонь пристрою в якості додаткового захисту. Передбачається, що воно підвищить термін служби смартфона або планшета та вбереже від механічних впливів.

Нове скло зміцнять за рахунок вживлених ниток зі скловолокна, які, розташовуючись у вигляді решітки, грають роль своєрідного "каркаса". Але найцікавіша особливість – сапфірове напилення, яке додає більше жорсткості.

До слова, Apple вже давно використовує таке покриття в об'єктивах для iPhone і Apple Watch. Все це дозволяє зробити скло тонким, легким і дуже міцним. Звичайно, стовідсоткової гарантії ударостійкості технологія не обіцяє, але все ж це краще, ніж тріснутий від випадкового "чиха" екран новенького iPhone.

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