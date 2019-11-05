Нові правила для ФОПів: що не влаштовує бізнес та наскільки це справедливо

Частина нововведень, проти яких підприємці з усієї України влаштували акцію протесту біля Офісу президента, не зовсім виправдані і дійсно ускладнять ведення малого та середнього бізнесу.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Реанімаційного Пакету Реформ В'ячеслав Черкашин.

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Як відомо, закони, проти яких виступають малі підприємці, набудуть чинності у 2020 році. До 1 жовтня передбачений пільговий період: тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть.

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Черкашин нагадав, що бізнес не влаштовує одразу кілька пунктів. З 1 липня нас чекає збільшення штрафів за касовими дисциплінами. За порушення типу невидачі чека покупцеві чи нереєстрації коду товару штрафи зростуть втричі, в окремих випадках – до 30 разів.

Друге, що не подобається ФОПам, – з 1 січня 2021 року всі "спрощенці", крім платників податків першої групи, зобов'язані будуть використовувати касові апарати. Це буде означати більше перевірок від фіскалів.

Третє – "спрощенці", які торгують ризиковими групами товарів, зобов'язані будуть вести облік того, де вони купили цей товар.

Якщо брати сумарно – великі штрафи, перевірки, ведення звітності – для спрощеної системи є серйозним погіршенням умов ведення бізнесу. Це витрати, це необхідність наймати бухгалтера. Останньою краплею стали чутки, що обслуговування апаратів РРО коштуватиме тисячу гривень на місяць, хоча спочатку говорили, що все це буде безкоштовно,

– сказав Черкашин.

Він також зазначив, що тотальна фіскалізація Україні була не потрібна. "Ні у кого не викликає питань спроба фіскалізувати ризикові групи товарів. Ми бачимо, що твориться з плазмовими телевізорами, пральними машинками і мобільними телефонами. Це обов'язково потрібно було фіскалізувати. Але продуктова група і всі інші товари в цьому не мають потреби. Я вважаю, це справедливо критикують", – пояснив експерт.

Крім того, за якого словами, якщо підприємці будуть активніше виступати проти тотальної фіскалізації, то, цілком можливо, у них вийде пояснити керівництву країни, що таке рішення є помилковим і це рішення буде скасоване. "Тому що бабуся з пучком редиски і касовим апаратом – це якось несерйозно", – сказав Черкашин.

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