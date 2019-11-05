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      Нові правила для ФОПів: що не влаштовує бізнес та наскільки це справедливо

      729 Читать новость на русском
      РРО для ФОПів
      РРО для ФОПів / comments.ua

      Частина нововведень, проти яких підприємці з усієї України влаштували акцію протесту біля Офісу президента, не зовсім виправдані і дійсно ускладнять ведення малого та середнього бізнесу.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Реанімаційного Пакету Реформ В'ячеслав Черкашин.

      Важливо: Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають

      Як відомо, закони, проти яких виступають малі підприємці, набудуть чинності у 2020 році. До 1 жовтня передбачений пільговий період: тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть.

      Читайте також: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати

      Черкашин нагадав, що бізнес не влаштовує одразу кілька пунктів. З 1 липня нас чекає збільшення штрафів за касовими дисциплінами. За порушення типу невидачі чека покупцеві чи нереєстрації коду товару штрафи зростуть втричі, в окремих випадках – до 30 разів.

      Друге, що не подобається ФОПам, – з 1 січня 2021 року всі "спрощенці", крім платників податків першої групи, зобов'язані будуть використовувати касові апарати. Це буде означати більше перевірок від фіскалів.

      Третє – "спрощенці", які торгують ризиковими групами товарів, зобов'язані будуть вести облік того, де вони купили цей товар.

      Якщо брати сумарно  великі штрафи, перевірки, ведення звітності – для спрощеної системи є серйозним погіршенням умов ведення бізнесу. Це витрати, це необхідність наймати бухгалтера. Останньою краплею стали чутки, що обслуговування апаратів РРО коштуватиме тисячу гривень на місяць, хоча спочатку говорили, що все це буде безкоштовно,
      – сказав Черкашин.

      Він також зазначив, що тотальна фіскалізація Україні була не потрібна. "Ні у кого не викликає питань спроба фіскалізувати ризикові групи товарів. Ми бачимо, що твориться з плазмовими телевізорами, пральними машинками і мобільними телефонами. Це обов'язково потрібно було фіскалізувати. Але продуктова група і всі інші товари в цьому не мають потреби. Я вважаю, це справедливо критикують", – пояснив експерт.

      Крім того, за якого словами, якщо підприємці будуть активніше виступати проти тотальної фіскалізації, то, цілком можливо, у них вийде пояснити керівництву країни, що таке рішення є помилковим і це рішення буде скасоване. "Тому що бабуся з пучком редиски і касовим апаратом – це якось несерйозно", – сказав Черкашин.

      Законопроєкт про касові апарати: що треба знати

      • Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу". 
      • Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня. 
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Податковий кодекс Податки Державна податкова служба
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