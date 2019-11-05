Нові правила для ФОПів: юрист пояснив, які наслідки матимуть запропоновані зміни
Закони, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати та вводять штрафи для тих, хто цього не робитиме, сприятимуть підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів.
Таку думку у коментарі 24 каналу висловила керівник корпоративного відділу юридичної фірми "Горецький і Партнери", адвокат Мар'яна Горецька.
Важливо: Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають
За її словами, це відбудеться за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних РРО, як альтернативи класичним РРО.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року застосування РРО стане обов’язковим для всіх платників податків 2-4 груп незалежно від доходу. Виняток становлять лише платники 1-ї групи — підприємці з обсягом річного доходу до 300 тисяч гривень, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.
Читайте також: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати
Які наслідки для бізнесу матимуть такі зміни?
Загалом обов’язок застосовувати РРО торкнеться близько 570 тисяч "спрощенців" 2-ї і частково 3-ї груп.
Також, штрафи за порушення норм щодо здійснення розрахунків у сфері торгівлі і послуг значно зростуть.
• Діючі санкції при непроведенні або частковому проведенні операції через РРО — 1 гривня за вперше вчинене правопорушення. За кожне наступне вчинене правопорушення – 100% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).
• У середньому втричі зростуть штрафи за інші види порушення касової дисципліни.
Для чого у разі використання програмних РРО залишати штраф, наприклад, за нестворення в електронній формі контрольної стрічки, нестворення та невідправлення до контролюючого органу фіскальних звітних чеків, інформація на основі яких і так вже є на фіскальному сервері ДПС, — запитання до авторів законопроекту, яке так і залишилося без відповіді,
– зазначила юрист.
• В законах закріплено обов’язок проводити розрахункові операції через РРО або програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг), цін товарів (послуг) та обліку їхньої кількості. Крім того, запроваджується обов’язок вести облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. Така вимога поширюються на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та платниками ПДВ.
Також цікаво знати: Податкова реформа: як це бачать у міністерстві економіки
Законопроєкт про касові апарати: що треба знати
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.