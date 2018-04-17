Нові правила паркування: що змінить закон

З вересня правила парковки транспортних засобів для українців зміняться. Також по-новому прописали відповідальність за неправильне паркування та порушення правил дорожнього руху. Сайт "24" з'ясував, до яких нововведень готуватися та що варто знати вже зараз.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" було опубліковано в газеті "Голос України" 31 березня 2018 року. Згідно з прикінцевими положеннями документу він набуває чинності через 180 днів з моменту опублікування. Відтак закон почне діяти 27 вересня 2018 року.

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Автофіксації – вірити

Найреволюційніша норма цього документу – автоматичне визнання вини власника транспортного засобу, якщо порушення зафіксоване в режимі фото- відеофіксації. Тобто відтепер, аби "заробити" штраф, навіть не потрібно контактувати з патрульним.

Якщо порушення правил дорожнього руху скоїв не власник авто, він повинен доводити свою невинність. Якщо авто на іноземних номерах, то відповідальність покладатиметься на того, хто увіз транспортний засіб в Україну.

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Бійся евакуації

Досі за українським законодавством евакуювати транспортний засіб можна було, якщо він "суттєво заважає" дорожньому руху. Причому рішення про "суттєвість" приймав поліцейський. Новий закон прописав більш детально випадки евакуації.

Транспортний засіб підлягатиме евакуації якщо:

1) поставлено на проїжджій частині в два і більше рядів;

2) розташований в заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, в тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

г) на перехрестях та ближче 10 метрів від краю проїжджої частини при відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

д) на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;

е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а при їхній відсутності – ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін;

е) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їхнього виконання;

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

с) ближче ніж 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

3) своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування і пішоходів з дитячими візками;

4) розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5) розташований на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального і іншого технологічного комунального транспорту в разі введення надзвичайного стану або в разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що блокує проїзд по двом або більше смугам руху.

Тарифи за евакуацію: за авто до двох тонн – 600 грн + ПДВ = 720 грн. Зберігання за добу – 120 грн + ПДВ = 144 грн.

Право проводити евакуацію отримають інспектори з паркування, при цьому обставини евакуації мають обов'язково фіксуватися за допомогою фото чи відео.

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Нове у покараннях порушників ПДР

За реформованим законодавством порушення правил дорожнього руху в Україні фіксуються або особисто патрульними, або автоматичними стаціонарними камерами (ці "вміють" фіксувати 6 видів порушень). Автоматично зафіксовані порушення надходять для обробки до центрів обробки інформації, де після перевірки та за допомогою ЕЦП скаладається постанова про накладання штрафу. Якщо порушення скоєне перші три рази – за них знімаються штрафні бали. Далі – вже грошові штрафи.

А у законі 5364 є новація – фіксація порушень у ручному режимі за допомогою технічних засобів у спецпрограмі, де фіксуватиметься час, дата та координати місця порушення. Іншими словами – поліцейські та інспектори з паркування, "озброївшись" такими спецзасобами фіксації, зможуть чітко встановити, хто і де неправильно припаркувався. І тут списання балів не діятиме – відразу накладатиметься штраф. Причому, як вже згадувалося раніше – автоматично на власника автомобіля, незалежно від того, хто був за кермом.

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Як платити нові штрафи

У ЗМІ автоматичні штрафи, зафіксовані за допомогою фото- та відеотехніки вже назвали "листами щастя". Отримавши такий, у власника автівки є кілька варіантів подальшої поведінки.

1. Можна ігнорувати надісланий адмінпротокол. Їздити після цього на "оштрафованій" автівці можна буде 30 днів. Після чого постанова про штраф буде направлена до виконавчої служби на примусове виконання. І на першому ж патрульному посту, де є система "Радар" або аналогічна, авто затримають. Щоб його забрати – треба буде сплатити подвійний штраф.



Штрафи за неправильне паркування: як розраховується сума

2. Можна захистити свої інтереси. Якщо порушник – не ви, а особа, яка користується транспортним засобом за довіреністю – розшукайте її та повідомте про необхідність сплати штрафу, ще краще – переоформити авто на фактичного користувача. Якщо добровільно користувач авто переоформляти нічого не хоче, а штрафи за його несумлінну їзду накопичуються у вас – зверніться до нотаріуса щодо скасування довіреності, а також напишіть заяву до поліції чи сервісного центру МВС про втрату номерних знаків цього (не)свого авто. Такий ТЗ потрапить у базу розшуку, його затримають і право користування та володіння повернуть особі, чиє ім'я прописане у технічному паспорті.

Відповідно, у зворотньому напрямку рекомендації подібні – якщо ви користувач авто за довіреністю, ліпше переоформити право власності на себе або принаймні внести про себе відомості як про користувача.

Щоб бути в курсі, чи є за вашою автівкою якісь порушення, зафіксовані в автоматичному режимі – власникам і користувачам авто радять зареєструватися у сервісному центрі МВС і надати номер телефону або адресу електронної пошти для отримання безкоштовних повідомлень про випадки такої фіксації.

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