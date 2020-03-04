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      Нові правила перетину кордону з РФ: як реагують українці на зміни

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      З 1 березня 2020 року жителі України зможуть потрапити в Росію лише за закордонним паспортом. Натомість виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження. Журналісти 24 каналу дізналися, як працюють прикордонники в нових умовах, та як реагують люди на такі нововведення.

      За одну добу до Росії через пункт пропуску "Гоптівку" виїжджають близько 6 тисяч людей. Відтепер паспортний контроль займає лічені хвилини. З 1 березня 2020 року українці зможуть виїжджати до РФ тільки за закордонним паспортом.

      Читайте також: У Росію тільки за закордонним паспортом: яка ситуація на кордоні

      Інспектор прикордонної служби Олександр Шевченко пояснив, що раніше дані з паспорта громадянина України працівники вносили вручну, натомість зараз спеціальний пристрій зчитує все з паспорта для виїзду за кордон. Чоловік відзначив, що це є значно швидше. Крім цього, в закордонному паспорті міститься більше захисних елементів.


      Контрольно-пропускний пункт "Гоптівка" / Фото Укрінформ

      Про те, що переміщення можна буде здійснювати винятково за закордонними паспортами, українців попереджали більше, ніж за рік. Втім, до нововведення виявилися готовими не всі.

      Я їду з Харкова в Білгород на похорони сестри. Однак брат не поїхав, бо в нього немає закордонного паспорта. Оформити не встиг, тому що це довга процедура,
      – розповіла харків'янка Надія Павлівна.

      Без закордонного паспорта в'їзд до Росії закриють, людину просто завернуть назад. Натомість ті, хто виїхали до нововведення, можуть повернутися в Україну за зовнішнім паспортом.

      На сьогодні на виїзд з України на ділянці Східного регіонального управління прослідували близько 13,5 тисяч громадян України. Лише 24 особам було відмовлено – деякі громадяни забули взяти паспорт для виїзду за кордон, в деяких він був відсутній,
      – прокоментував пресофіцер Східного регіонального управління ДПС України Юрій Трубачов.

      Більшість людей вже давно проходять кордон саме за закордонним паспортом, тому 1 березня не відчули нічого нового. Харків'янин Олег відзначив, що процедура стала відбуватися набагато швидше, зокрема, немає черг.

      Нові правила для дорослих і дітей діють на всьому кордоні з Росією. Це має зробити проїзд безпечним і більш комфортним.

      Що відомо про зміну перетину кордону з РФ?
      Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2020 року українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. Для цього потрібен закордонний паспорт. Зміни ввели не заради жорсткішого контролю українців і обмеження їхньої міграції, а задля зручності.

      Відомий склад майбутнього уряду Дениса Шмигаля
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини Росії Новини Харкова Держприкордонслужба Україна – Росія Новини України
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