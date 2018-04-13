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Нові правила перевірки якості продуктів: що змінилось для покупців і підприємців

241 Читать новость на русском

В Україні набули чинності нові правила перевірки якості продуктів. Раніше Держпродспоживслужба мусила попереджати підприємство про перевірку за 10 днів. Тепер візити будуть без попередніх анонсів. Несумлінних підприємців перевірятимуть частіше і навіть суворо штрафуватимуть.

Якщо раніше на скаргу реагували від двох тижнів або місяців, то тепер інспектори можуть навідатися вже за день. Придбали не якісний або прострочений товар, обов’язково збережіть чек та зверніться у Держпродспоживслужбу. Згідно з новаціями на вашу заяву вони повинні відреагувати протягом декількох діб.

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Проте, за словами іспекторів, зараз підприємці значно більше приділяють уваги якості своїх товарів.

Якщо раніше підприємці намагались якось уникнути покарань, якось викручуватись, то сьогодні вони самі зацікавлені. Адже дуже велика конкуренція, і за покупця вони самі бороться,
– зазначив інспектор Держспоживстандарту у місті Києві Руслан Нагорняк.

Якщо ж все ж таки порушення виявляють, підприємцю доведеться сплатити немаленький штраф. Від 3 до 40 мінімальних заробітних плат, тобто від 11 тисяч гривень до майже 150 тисяч гривень. Досі максимально могли оштрафувати на 30 тисяч гривень. А ще інспектор має право тимчасово припинити роботу підприємства на 10 робочих днів, раніше це могли зробити лише після рішення суду. Та головне правило, яке ніхто не скасовував, – це уважність самого споживача.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Законодавство Бізнес
Джерело: 24 Канал
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