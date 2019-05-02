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      Нові правила щодо субсидій: в кого можуть забрати пільгу, а кому нарахують автоматично

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      Правила субсидій 2019 Україна - у кого заберуть пільги, а кому нарахують
      З травня в Україні змінюють систему нарахування субсидій / Соцмережі

      З травня в Україні змінюється порядок виплати субсидій, тобто тепер їхня система стала більш гнучкою. Також з травня змінюються й правила нарахування субсидій.

      Як Ваш борг за комунальні послуги сягнув 340 гривень, то субсидію забирають. Щоправда, повернути її можна. Найпростіший спосіб – це розрахуватися з боргами, а складніший – зробити реструктуризацію чи піти із заявою до суду.

      Читайте також: "Сумнівні" борги за газ: як це вплине на субсидію

      Щодо правил нарахування, то тепер під час розрахунку субсидії враховуватимуть лише обсяги спожитого газу за місяць без додаткових нарахувань постачальника. Як пояснює директор департаменту Мінсоцполітики Віталій Музиченко, зараз облгазам нараховують певні суми, і це є не зовсім законним та ці нарахування не відповідають встановленим урядом показникам.

      Для оформлення субсидій від травня братимуть доходи за третій-четвертий квартал 2018 року. Подати заповнені документи можна навіть поштовим листом чи е-мейлом. А потім варто лише прийти та підписати документи. Оформити субсидію можна і не виходячи з дому, але для цього потрібно мати електронний підпис. Отримати його можна самостійно протягом кількох хвилин.

      Крім того, цього місяця трьом мільйонам осіб, які мають субсидії, пільгу перерахують автоматично. Однак внутрішньо переміщені особи, орендарі житла, та люди, які не проживають за місцем реєстрації, повинні нести заяви та декларації про доходи. Також такі заходи стосуються родин, у яких змінився склад сім’ї протягом останнього року або є працездатні особи з доходами менше, ніж мінімальна зарплата.

      У березні 2019 року монетизовані субсидії отримав щонайменше один мільйон пенсіонерів на суму у 1,9 мільярд гривень. Максимальний середній розмір субсидій зафіксовано у Чернігівській області, а мінімальний – на Донеччині.

      Що таке субсидіяЦе цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      що слід знати про субсидії в Україні:
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      Теги: Новини України Гроші Субсидії Комунальні послуги Тарифи ЖКГ Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
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