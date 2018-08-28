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Нові правила виїзду з дитиною за кордон: що треба знати

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В Україні змінився порядок вивезення дітей за кордон
В Україні змінився порядок вивезення дітей за кордон / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 28 серпня, набрав чинності Закон України № 2475-VIII, який передбачає нові правила вивезення дітей за кордон.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Метою внесення змін до законодавства у цій сфері, в першу чергу, є захист прав дітей. Водночас, аби врахувати інтереси обох з батьків, удосконалено норму законопроекту щодо виїзду за кордон дитини, яка проживає в неповній родині,
– йдеться у повідомленні.

Відповідно до запропонованих змін, той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон, якщо інший з батьків не сплачував аліменти понад 4 місяці.

Законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон терміном до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

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Окрім того, виїхати ненадовго за межі України з малюком також зможе той з батьків, хто не проживає з дитиною, якщо він сплачує аліменти вчасно.

Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. У іншому разі за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд.

У ДПСУ зазначають, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо терміну перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.

Теги: Новини політики Новини України Подорожі Діти і неповнолітні Законодавство Транспорт Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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