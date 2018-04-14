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Нові правила зарахування першокласників: чи готові школи до нововведень

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У перший клас без конкурсів, але за місцем реєстрації. Таку новації запровадило міністерство освіти.

Щоб обладнати усі українські школи, держава виділила 1 мільярд гривень. Столиця отримала 52 мільйони. Ще стільки ж передбачили з міського бюджету. За ці гроші закуплять меблі, обладнання та дидактичні матеріали. Навчають вчити по-новому і вчителів початкових класів. Вони проходять спеціальні онлайн-курси.

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Дітей обіцяють зараховуватимуть до першого класу без конкурсів та додаткових випробувань. Вирішальним для вступу до школи стане місце реєстрації. Першочергово братимуть тих, хто закріплений за навчальним закладом територіально. Набір першачків розпочнуть за тиждень.

Ми будемо керуватись лише 3 документами: заявою батьків, копією свідоцтва про народження, медичною карткою, яка має бути надана і все! Далі – ми керуємось даними територіального реєстру нашої громади,
– розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Реформа освіти Освіта Діти
Джерело: 24 Канал
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