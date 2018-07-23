Нові процесори AMD на архітектурі Zen 2 стануть значно продуктивнішими

Наступне покоління процесорів AMD на архітектурі Zen 2 може стати доступним для компаній для тестування вже до кінця року. На фоні цих чуток китайський форум ChipHell розкрив ряд деталей про майбутню новинку.

Про це повідомляє 4pda.

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Головна відмінність нових чіпсетів AMD від попередників – збільшення кількості інструкцій за такт IPC на 10-15%. Зростуть тактова частота і продуктивність, а також загальне число ядер в процесорах.



Процесори AMD на архітектурі Zen 2 покажуть значний приріст продуктивності

Чіпи Ryzen з Socket AM4 запропонують до 16 ядер, Ryzen Threadripper з Socket TR4 – до 32 ядер, серверні рішення Epyc з Socket SP3 – до 64 ядер. Число ядер на кристал зросте з 8 до 16. Це стане можливим завдяки 7-нанометровому техпроцесу.

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