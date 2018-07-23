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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Нові процесори AMD на архітектурі Zen 2 стануть значно продуктивнішими

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Нові процесори AMD на архітектурі Zen 2 стануть значно продуктивнішими
Нові процесори AMD на архітектурі Zen 2 стануть значно продуктивнішими / Фото з вільних джерел

Наступне покоління процесорів AMD на архітектурі Zen 2 може стати доступним для компаній для тестування вже до кінця року. На фоні цих чуток китайський форум ChipHell розкрив ряд деталей про майбутню новинку.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: Процесори AMD Ryzen 3000 можуть отримати 16 ядер

Головна відмінність нових чіпсетів AMD від попередників – збільшення кількості інструкцій за такт IPC на 10-15%. Зростуть тактова частота і продуктивність, а також загальне число ядер в процесорах.

Процесори AMD на архітектурі Zen 2 покажуть значний приріст продуктивності
Процесори AMD на архітектурі Zen 2 покажуть значний приріст продуктивності

Чіпи Ryzen з Socket AM4 запропонують до 16 ядер, Ryzen Threadripper з Socket TR4 – до 32 ядер, серверні рішення Epyc з Socket SP3 – до 64 ядер. Число ядер на кристал зросте з 8 до 16. Це стане можливим завдяки 7-нанометровому техпроцесу.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети AMD
Джерело: 24 Канал
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