Нові розробки у "зеленій" енергетиці

"Зелена" енергетика вже давно перестала бути фантастичною технологією та відхопила собі велику долю ринку.

Наприклад, ще у 2015 році у Міжнародному енергетичному агентстві (IEA) розповіли, що доля поновлювальних джерел енергії у світовому масштабі виробництва електроенергії складає 24%. Тому варто поговорити про міжнародні тренди розвитку індустрії у цьому напрямку.

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Водневий електроліз



Джерело: fainaidea.com

У США сумісний проект каліфорнійської стартап-компанії та дослідників з університету Айови разом планує створити систему з відтворення чистої енергії на основі водню. На даний момент цей хімічний елемент є найбільш безпечним, але всі виробництва, що пов'язані з його переробкою не є повністю чистими – так як при їх переробці виділяється вуглекислий газ.

Перспектива розвитку цієї технології полягає в тому, що водень можна буде використовувати у подальшому виробництві завдяки електролізу, але на даний момент ця технологія є достатньо дорогою. Проект цих дослідників саме і спрямований на те, щоб знизити вартість цього процесу.

На даному етапі розвитку дослідники змогли розробити електрохімічний пристрій, котрий повинен розташовуватися у воді будь-якого рівня забруднення та почне працювати після того, як на нього потраплять сонячні промені. Після цього під дією фотонів з води почне виділятися водень, який буде зберігатися у спеціальних акумуляторах, якими буде обладнаний пристрій.

Енергію планується отримувати після того, як водень перетвориться у кисень. Вчені вбачають у цій технології майбутнє відновлюваної енергетики через її безпечність та простоту у використанні.

Використання розумних електромереж



Джерело: Pixabay

Також доволі обговорюваною технологією у цій середі є розумні електромережі, які у майбутньому зможуть підняти енергоефективність та знизити викид відходів у довкілля.

Така система працює як електрична мережа, що за допомогою ІКТ збирає дані від виробників та споживачів електроенергії та оптимізує процеси виробництва з таких непостійних джерел як вітер та сонце. Також цей метод дозволить знизити викиди парникових газів до атмосфери, що також поліпшить екологічну ситуацію.

В США почали перехід на такі технології, але їх просування досить повільне. Наразі тільки вдалося зробити пілотні проекти у невеликих містах. Влада вважає, що таким способом можна буде заохотити споживацький попит.

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Космічна геліоенергетика



Джерело: energokeeper.com

Перспективною технологією вважається використання космічної геліоенергетики, але ця розробка поки що обмежена можливостями людства та високою вартістю доставки сонячних панелей у космос.

Зараз не існує робочого способу, який дозволив би переправляти видобуту енергію на Землю. Багато вчених зайняті у пошуку технології, що дозволила б направляти енергію на велику відстань.

У цього методу є дуже багато плюсів. Наприклад, з усієї енергії, що виробляє Сонце Земля отримує лише одну двохмільярдну долю, але навіть з того, що перехоплює наша планета не розсіюється у атмосфері тільки 1/3 500 000 000 частина усієї енергії, що випромінює зірка. Космічна геліоенергетика буде позбавлена цього недоліку через те, що у космосі значно вища кількість (приблизно у 10 разів) сонячної енергії ніж на Землю. Також космічні сонячні електростанції могли б працювати безперервно, що збільшило б їх продуктивність.

Загалом у останній час наука дуже зацікавлена у розвитку різноманітних "зелених" технологій задля того щоб зменшити як вартість електроенергії у світі, так і мінімізувати забруднення довкілля. Звичайно, навіть приведеним технологіям досить далеко до повноцінної реалізації, але до роботи в цьому напрямку залучаються все більше дослідників та спеціалістів по всьому світу, що дає сподівання на подальше поширення цих технологій та втілення їх у життя.

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