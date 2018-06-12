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Нові розумні кросівки від Xiaomi можна купити за доступною ціною

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Mi Smart Sneakers 2
Mi Smart Sneakers 2 / prostotech.com

Компанія Xiaomi випустила оновлену версію свого своїх розумних кросівок Mi Smart Sneakers. Так, оновлена версія Mi Smart Sneakers 2 має поліпшений зовнішній вигляд і кращу обробку.

Про це пише видання prostotech.com.

Так, Mi Smart Sneakers 2 зроблений за допомогою технології Uni-Molding, тобто тут включили 5 різних типів матеріалів в одну форму. Проміжна підошва виготовлена ​​з матеріалу INFUSE, який може значно підвищити пружність підошви.

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Верхня частина Mi Smart Sneakers 2 виготовлена ​​з використанням тривимірного безшовного в'язання. Тобто, верхня частина використовує тільки один шов, тим самим мінімізуючи відчуття чужорідного тіла. До речі, матеріал достатньо міцний, щоб ставити кросівки у пральну машину.

Наразі згадки про інтелектуальну мікросхему всередині немає, але, оскільки в першій версії була одна, ця модель також має бути оснащена такою мікросхемою.

Mi Smart Sneakers 2

Вартість Mi Smart Sneakers 2 більш ніж доступна 

Взуття доступне у 5 колірних варіантах: білий і помаранчевий в розмірах від 36 до 39 та чорні, сині, білі і темно-сірі в розмірах від 39 до 46.

Найприємніше у цих смарт-кросівках – ціна. Вони коштують 199 юанів (або трохи більше 800 гривень).

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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