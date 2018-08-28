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Нові санкції США болючі, але Росію це не зупинить

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Росія зазнає великих збитків. але Путін вважає, що має ще ресурси
Росія зазнає великих збитків. але Путін вважає, що має ще ресурси / 24 Канал

Нові американські санкції проти Росії болючі, особливо ті, що пов’язані з фінансами. Причому не лише тому, що забороняється фінансування американськими компаніями і банками російських структур. А тому що це стосуватиметься і потоку європейських грошей.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами дипломата, США нанесли удари по різних сферах російської економіки. По-перше, обмежили постачання до Росії товарів військового і подвійного призначення. Мовиться, перш за все, про технології. По-друге, обмеження на польоти літаків російського "Аерофлоту" до США. Це фінансовий удар і удар по логістиці, що призведе до великих збитків.

Хоча, на думку Хари, санкції не стільки вплинуть на Росію, щоб завтра Кремль передумав вести війни на інших територіях і втручатися у вибори в інших державах.

Росія не змінить агресивний курс, бо Кремль вважає, що має ресурси, аби перетерпіти санкції. Москва далі гратиме на нервах, щоб розхитати ЄС і змусити його розвалити єдиний трансатлантичний санкційний фронт. Але сумнівно, що це вдасться росіянам. Меркель заявила, що не може бути заміни єдності США і ЄС. І Вашингтон є надзвичайно важливим партнером для Європи,
– зауважив Олександр Хара.

Як зазначає експерт, сподівання Путіна на розхитування союзу США і ЄС обґрунтовані, але Меркель вдається тримати санкційний фронт.

На думку фахівця, нові санкції не стануть приводом для того, щоб Путін погодився на введення миротворців на Донбас. За словами Хари, миротворці Путіну не цікаві, це запасний варіант. До того ж, російський варіант місії ООН не прийнятний для України, тому що це не припинить війну і не поверне окуповані території під нашу юрисдикцію.

Кремль продовжить дипломатичну риторику щодо миротворців, але сенсу для припинення війни в Україні в Путіна немає. Його більше цікавлять президентські і парламентські вибори, щоб розхитувати нашу державу. Тим більше, в Україні зараз повилазило багато так званих миротворців. Зокрема, одіозний кум Путіна Медведчук. Якщо він з’явитися в політиці, то це додатковий фактор розбрату в політикумі,
– зазначив експерт.

Водночас, на переконання Олександра Хари, санкції не скасують. З цього приводу досить чітко сказав радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон: поки Росія не змінить свою поведінку, санкції не знімуть. Більше того, якщо Росія розпочне військову ескалацію на Донбасі, то США посилюватимуть санкції. Плюс це призведе до рішення щодо зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив у силу 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 канал
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