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      Нові санкції США проти Росії не будуть ефективними, – експерт назвав причину

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      США посилили санкції проти Росії
      США посилили санкції проти Росії / 24 канал

      США, посилюючи санкції проти Росії через війну в Україні, захищають свої геополітичні і економічні інтереси на європейському континенті. Дуже ефективними вони не будуть.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права" справа Дмитро Снєгирьов.

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      Санкції проти Росії, спрямовані на ті сектори економіки РФ, які США розглядають потенційно небезпечними для себе. Але ефект буде незначним. За чотири роки санкцій, попри оптимістичні заяви про стагнацію російської економіки, цього не відбулося, зауважив Дмитро Снєгирьов.

      Крім того, експерт звертає увагу на той факт, що між США і ЄС все менше єдності щодо санкційного режиму. Зокрема, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер нещодавно заявив, що Заходу треба визнати анексований Крим російським. Він натякнув, що йде геополітичне протистояння між США і РФ, і Вашингтон не зацікавлений у сильній Москві. При цьому Шредер зазначив, що між ЄС і Росією немає океану. І Європа змушена рахуватися з РФ.

      Заяви Шредера – тривожний дзвоник з країни, яку Україна вважає форпостом антиросійських санкцій. Тобто між США і ЄС немає єдності в баченні продовження економічних санкцій. Якби було бажання країн Заходу посилити санкції, це давно б відбулося. Але, коли екс-заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг говорить, що Росія – не агресор, це не доведено, то це загальний показник настроїв у європейського політикуму. Тому не виключено, що в Європі Крим визнають за Росією в обмін на припинення активних бойових дій на Донбасі,
      – говорить Снєгирьов.

      Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини,.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Війна на Донбасі Санкції
      Джерело: 24 канал
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