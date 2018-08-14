Нові санкції США проти Росії не працюватимуть, якщо Трамп їх публічно не підтримає, – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа минулого тижня ввела нові санкції проти Росії за спробу отруїти екс-шпигуна Cергія Скрипаля і його доньку на території Великобританії. Санкції вступлять у силу 22 серпня, і цей крок уряду США вітається. Але він також збиває з пантелику та контрастує з тим, що лідер Америки говорить, адже він неодноразово публічно хвалив президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg у редакційній статті.

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Можна сподіватися на те, що справжня стратегія США полягає в тому, щоб протистояти агресивній поведінці Росії, але поки Трамп не почне говорити жорстко, ніякі покарання не змусять Путіна утриматися від його порядку денного, зауважують автори публікації.

У МВФ зазначають, що західні санкції можуть змусити російську економіку скоротитися на 10%. З іншого боку, був певний відступ щодо санкційної політики США, який відбиває особисті погляди американського президента. Так, його адміністрація кілька разів відмовлялася виконувати санкції, які підтримали обидві партії в Конгресі, і які сам Трамп назвав "недосконалим законодавством".

Окрім того, глава Білого дому регулярно критикує союзників США в Європі і чомусь відмовляється розкрити деталі його особистої розмови з Путіним за зачиненими дверима в Гельсінкі 16 липня.

Це, на думку редакції видання, підриває дію санкцій. Вони хоч і мають певний прямий ефект, їхня головна мета – зробити агресивну країну ізгоєм у світі. Тому санкції мають найбільший вплив, якщо вони супроводжуються потужним моральним засудженням і міжнародними зусиллями тиску, націленими на те, щоб змусити агресивну країну змінити свою поведінку, йдеться у матеріалі.

Санкції, які Америка ввела за отруєння Скрипаля, неодмінно потребують підтримки. Якщо Кремль протягом декількох місяців не доведе, що не використовує хімічну та біологічну зброю, Вашингтон закрутить гайки ще більше. Завдання Трампа в тому, щоб підтримати нові санкції чітким посланням Путіну, що США стоять на стороні Європи в нетерпимості до спроб вбивства на чужій землі та до російської агресії. І адміністрація президента не зможе це зробити без його публічної підтримки,

– констатують журналісти.

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Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



8 серпня речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".