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Семен Кабакаєв

Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна

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Путін
Путін / Фото із відкритих джерел

Вчора набули чинності нові санкції США проти Росії, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Давайте тепер зрозуміємо, які сфери вони зачепили.

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1. Санкції передбачають припинення зовнішньої допомоги Росії, крім екстреної гуманітарної допомоги, відмову від постачання продовольства і продуктів.

2. Крім того, санкції передбачають припинення продажу зброї та будь-яких товарів оборонного призначення.

Якщо Москва протягом найближчих декількох місяців не надасть гарантій незастосування хімічної та біологічної зброї, США введуть ще один пакет санкцій.

У ньому, зокрема, передбачається заборона польотів компанії "Аерофлот" у США і скорочення взаємної торгівлі до мінімуму.

Санкції, санкції, санкції. Кожен місяць якась країна вводить проти РФ санкції та обмеження.

Коли ти вигнанець у всьому світі за свої імперські амбіції та агресію, то довго не протягнеш. Хіба що Путін помре, або влаштують новий конфлікт, або другу військову кампанію в Україні. І в тому, і в тому випадку ми повинні готуватись.

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Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Публікації Новини США Санкції Новини політики
Джерело: Семен Кабакаєв
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