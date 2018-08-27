Нові санкції США проти Росії вступили в дію

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив в силу в 00:00 (за місцевим часом) понеділка у Вашингтоні.

Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації.

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Також припиняється будь-яка американська допомога Росії, крім термінової гуманітарної допомоги, харчових продуктів та інших сільськогосподарських продуктів.

Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки.

США припиняє будь-яку допомогу Росії, крім термінової гуманітарної, припиняється військове фінансування для Росії.

Також країну позбавили будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Вступила в дію заборона на експорт до Росії будь-яких товарів чи технологій з санкційного списку.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.