Нові тарифи на газ: чи готові українці до таких змін і як населення заспокоюють чиновники

З 1 листопада українці сплачуватимуть за газ більше. Відповідне рішення уряд ухвалив майже 2 тижні тому. Відтак тепер доведеться платити 8,5 гривень за кубометр, замість 7 гривень, як було раніше.

Українці ще не отримали платіжки за новими тарифами, а вже бідкаються, що не вистачить заробітків, щоб розрахуватися за комуналку. Аби не потрапити в боргову пастку, мешканці приватного сектору до опалювального сезону готувалися заздалегідь.

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"Зараз побудував собі піч-камін, щоб зекономити на газі. Тому що по-іншому неможливо", – говорить харків'янин Ілля.

Шукати альтернативу блакитному паливу українців змушують нові тарифи. З 1-го листопада газ для населення подорожчав на 23%.

Уряд збільшив ціну на блакитне паливо задля продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, пояснює прем'єр Володимир Гройсман. Без дешевих кредитів Україні світив дефолт.

Ціни з 1 листопада зростуть лише на 23,5%. Не на 60%. Це те, що нам вдалося досягти неймовірними зусиллями внаслідок цих переговорів,

– заявив Гройсман.

Якщо раніше за тисячу кубометрів українці сплачували 6950 гривень, то відсьогодні віддаватимуть 8550 гривень. Платіжки з новими цифрами отримають в кінці грудня або навіть у січні.

Доки комунальники перераховують нову вартість тепла, міністр соціальної політики Андрій Рева це вже зробив.

"70% в тарифах на тепло і гарячу воду – це тарифи на газ. За моїми підрахунками, це має бути 16%", – прокоментував міністр.

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У Мінсоцполітики заспокоюють: розрахуватися за комунальні послуги тим, хто цього потребує, допоможе держава. Навіть якщо субсидію оформити у листопаді чи грудні, допомогу призначать на початок опалювального сезону.

Якщо людині визначено за комунальні послуги сплачувати 100 гривень, то у разі підняття цін на газ, опалення, гарячу воду все одно користувач субсидії буде сплачувати 100 гривень,

– пояснив заступник директора Департаменту соціальної політики Києва Максим Бученко.

Але через нові правила призначення субсидій багатьом у такій допомозі відмовляють. Не отримала її і киянка Наталія Федорівна. Каже, відмовили, бо у її квартирі прописана безробітна онука. Щоб залишатися платоспроможною, пенсіонерка працює конс'єржкою.

Мені 72 роки, і я маю працювати! Пенсія у мене 1600 гривень, а платити за опалення треба 4 тисячі гривень. Можна так жити? Та неможливо!

– засмутилась жінка.

А буде ще дорожче, пророкують експерти.

Буде підвищення і в травні наступного року. Тому що та формула, яку вони прийняли, говорить, що на сьогоднішній день ціна для населення поки що не приведена до рівня ринкового,

– зазначив експерт з енергетичних питань Андрій Герус.

До цього Україну зобов'язує МВФ. Адже ще у 2015-му році, у розпал кризи, уряд пристав на вимогу Міжнародного валютного фонду до 2020 року зрівняти тарифи на блакитне паливо для населення із цінами, за якими газ купують підприємства. Тобто вартість газу мають підняти на 60%, до 11 гривень за кубометр.