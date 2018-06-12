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Нові телевізори від LG надійшли у продаж в Україні: чим здивували новинки

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Нові телевізори від LG
Нові телевізори від LG / itc.ua

В Україні стартував продаж нових лінійок телевізорів від LG – OLED, SUPER UHD, UHD та FULL HD/HD. Телевізори мають підтримку технології штучного інтелекту, смарт-платформу ThinQ, а також «розумних» функцій для відтворення контенту високої якості.

Про це інформує itc.ua.

Телевізори LG OLED

Модельний ряд телевізорів LG 2018 року включає OLED-телевізори з діагоналями екрана від 55 до 77 дюймів і дизайном Picture-on-Wall (Зображення на стіні); нові SUPER UHD телевізори з Nano Cell дисплеями; та вдосконалені UHD-телевізори і телевізори з розширенням FULL HD/HD.

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Моделі серій W8, E8 та C8 оснащені інтелектуальним процесором α 9 (Alpha 9), який забезпечує повний колір. При цьому модель В8 має інтелектуальний процесор α 7 (Alpha 7), який оптимізує якість і підвищує яскравість зображень.

Лінійка OLED-телевізорів 2018 року підтримує технологію об'ємного звучання Dolby Atmos.

Телевізори LG OLED

Телевізор LG OLED

Телевізор LG OLED TV W теж підтримує функції штучного інтелекту, наприклад керування телевізором за допомогою голосових команд. Крім того, OLED-телевізори підтримують функцію 4К Cinema HDR з відтворенням всіх форматів HDR, таких як Dolby Vision, Advanced HDR, HDR10 Pro і HLG Pro. Цю функцію в 2018 році підтримують і LG SUPER UHD телевізори.

Телевізори LG SUPER UHD

Лінійка SUPER UHD телевізорів оснащена процесором α 7, Nano Cell дисплеєм (ця технологія відтворює більш точні і природні кольори) та підсвічуванням FALD. Окрім того, телевізори із цієї лінійки підтримують технології HFR (відтворення контенту з частотою до 120 кадрів в секунду), Dolby Atmos (об'ємне звучання) та DolbyVision (оптимізація зображення).

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Телевізори LG UHD

Телевізори LG UHD 2018 року працюють на матрицях IPS. Пристрої підтримують технологію 4К Upscaler. Також телевізори підтримують функцію Clear Voice III для автоматичного придушення шумів і посилення звучання голосу.

Телевізори LG Full HD/HD

Модель Full HD/HD від LG

Модель Full HD/HD від LG

Моделі Full HD/HD також мають IPS-матриці. Вони підтримують алгоритм Color Master Engine для обробки зображень, який посилює основні кольори, регулює насиченість відтінків і забезпечує природну передачу кольору. Окрім того, вони мають технологію Virtual Surround Plus, яка забезпечує більш точний звук – звучання надходить практично з усіх боків, досягається більш реалістичне об'ємне звучання.

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Теги: Побутова техніка Техно LG
Джерело: 24 Канал
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